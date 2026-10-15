در پی حمله موشکی به کاخ المعاشیق در جنوب یمن دو محافظ کشته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت اطلاعات یمن اعلام کرد که کاخ المعاشیق که محل اقامت رئیس شورای ریاستی یمن در شهر «عدن» است، هدف چندین موشک قرار گرفته و دو نفر از محافظان در این حمله کشته شده‌اند.

در همین حال گفته می‌شود که نخست وزیر دولت مستعفی یمن و اعضای کابینه او در سلامت هستند.

معمر الاریانی، وزیر اطلاع‌رسانی یمن می‌گوید در مجموع پنج موشک شلیک شده و دولت یمن قرار است به‌زودی بیانیه‌ای عمومی درباره جزئیات این حمله منتشر کند.

پیش از این، منابع گفته بودند که انفجار‌های «شدیدی» شهر بندری عدن در جنوب یمن شنیده شده است. در همین حال، شبکه العربیه گزارش داد که در این حمله از چهار موشک بالستیک استفاده شده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: حمله موشکی ، عدن یمن ، انصارالله یمن
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