باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز» فاش کرد که شرکت‌های نرم‌افزاری با سوءاستفاده از سامانه تبلیغات آنلاین، تلفن‌های همراه و رایانه‌ها را هک کرده‌اند؛ اقدامی که به آلوده شدن ده‌ها دستگاه منجر شده است.

به گزارش این روزنامه، این فناوری مقام‌هایی را در نهاد‌های مختلف، از جمله سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و کمیسیون اروپا، و همچنین شرکت‌های تولیدکننده تراشه‌های الکترونیکی هدف قرار داده است.

فایننشال تایمز اشاره کرد که شرکت صهیونیستی «دیسکاور-تک» این فناوری را برای پردازش تریلیون‌ها تراکنش تبلیغاتی توسعه داده بود، اما بعدا آن را به ابزاری برای جاسوسی مخفیانه تبدیل کرد. این روزنامه افزود که برای نصب نرم‌افزار‌های جاسوسی موردنظر، نیازی به هیچ‌گونه تعامل یا اقدام از سوی قربانی نیست.

بر اساس گزارش این روزنامه، بسیاری از افراد هدف‌گرفته‌شده در بخش‌های دولتی یا نهاد‌های مرتبط با زیرساخت‌های حیاتی در کشور‌های نروژ، سوئد و دانمارک فعالیت می‌کنند.

در همین راستا، شرکت گوگل به دلیل نقض نظام‌مند سیاست‌های خود، شرکت «دیسکاور-تک» را از دسترسی به پلتفرم‌های تبلیغاتی‌اش محروم کرد.

از سوی دیگر، پژوهشگران آزمایشگاه «سیتیزن لب» اعلام کردند که این شرکت از تبلیغات آنلاین برای ایجاد پروفایل‌های اطلاعاتی از کاربران استفاده کرده است.

منبع: المیادین