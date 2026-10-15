باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - احسان مسعودی، مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از برنامه این وزارتخانه برای افزایش دو تا سه برابری تعداد شهرهای مشمول ثبت‌نام متقاضیان در سامانه مسکن تا پایان آبان‌ماه خبر داد.

مسعودی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای آماده‌سازی بستر ثبت‌نام متقاضیان مسکن اظهار کرد: خبر خوشی برای مردم داریم و بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، تلاش می‌کنیم تا پایان آبان‌ماه سامانه ثبت‌نام را در شهرهای بیشتری فعال کنیم.

وی افزود: در حال حاضر، سامانه برای حدود ۵۰ شهر در نظر گرفته شده است و برنامه داریم تا پایان آبان‌ماه، امکان ثبت‌نام را برای متقاضیان در دو تا سه برابر این تعداد، به‌ویژه در شهرهای کوچک و میانی، فراهم کنیم.

مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همچنین با اشاره به برنامه‌های مرتبط با شهرهای ساحلی و شهرک‌ها گفت: این برنامه‌ها نیز با جدیت در حال پیگیری است.

در ادامه این برنامه ایری عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: تحویل زمین بدون آماده‌سازی، تکرار تجربه‌های تلخ گذشته است

عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از واگذاری زمین به متقاضیان بدون تکمیل زیرساخت‌ها، تأکید کرد: زمین باید پس از آماده‌سازی و فراهم شدن زیرساخت‌های موردنیاز به متقاضیان تحویل داده شود؛ چراکه تجربه‌های گذشته نشان داده است واگذاری زمین بدون آماده‌سازی، مشکلات متعددی برای مردم ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به تأخیر در آماده‌سازی زمین‌های واگذارشده به مردم اظهار کرد: در برخی موارد، مردم پول زمین را پرداخت کردند، اما آماده‌سازی آن سه سال طول کشید. متقاضیان در آن زمان حدود ۴۰ میلیون تومان پرداخت کرده بودند که به گفته خودشان، معادل قیمت هفت تا هشت سکه تمام بهار آزادی بود.

وی افزود: با این رویکرد که صرفاً زمین در اختیار مردم قرار دهیم، نمی‌توانیم پاسخگوی مطالبات متقاضیان باشیم. زمین باید به‌صورت آماده‌سازی‌شده و همراه با زیرساخت‌های لازم تحویل داده شود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مسئولان در قبال تعهدات خود گفت: نمی‌توان از مردم پول دریافت کرد و پس از گذشت پنج سال، همچنان در زمینه آماده‌سازی زمین‌ها و تحویل آن‌ها با مشکل مواجه بود.

وی همچنین با اشاره به روند بررسی و تأیید طرح‌ها در شورای برنامه‌ریزی و کمیسیون ماده ۵، بر ضرورت توجه به الزامات اجرایی و تأمین زیرساخت‌ها پیش از واگذاری زمین تأکید کرد.

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به وضعیت برخی پروژه‌ها در پرند، مسئله تأمین آب را از جمله چالش‌های موجود مطرح کرد و گفت: حتی در مواردی که زمین برای تحویل آماده شده، تأمین آب موردنیاز با مشکل مواجه بوده است.

عملکرد صفر یا نزدیک به صفر ۴ بانک در پرداخت تسهیلات مسکن

در ادامه ابوالفضل نوروزی، کارشناس مسکن، با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بخش مسکن گفت: بانک سرمایه، بانک دی، بانک خاورمیانه و بانک ایران‌زمین عملکردی صفر یا نزدیک به صفر در این زمینه داشته‌اند و لازم است این موضوع به‌طور جدی پیگیری شود.

نوروزی با اشاره به تکلیف قانونی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و ساختمان اظهار کرد: متقاضیان دریافت تسهیلات از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی به بانک‌ها معرفی می‌شوند و بر اساس قانون، بانک‌ها باید ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، بانک‌ها در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰ هزار همت تسهیلات پرداخت کرده‌اند که این رقم شامل تسهیلات جدید و همچنین تسهیلاتی است که پیش‌تر پرداخت شده و تمدید شده‌اند.

این کارشناس مسکن ادامه داد: از مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال ۱۴۰۴، حدود ۴۰۰ همت به بخش مسکن و ساختمان اختصاص یافته است؛ به این ترتیب، سهم این بخش کمتر از چهار درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها بوده است.

نوروزی با بیان اینکه بخش عمده تسهیلات اختصاص‌یافته به مسکن و ساختمان به بخش ساختمان مربوط می‌شود، تصریح کرد: بیش از سه درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به حوزه ساختمان اختصاص داشته که عمدتاً شامل ساخت‌وسازهای خود بانک‌ها و فعالیت‌های مرتبط با املاک و مستغلات آن‌هاست؛ در مقابل، سهم بخش مسکن کمتر از یک درصد بوده است.

وی تأکید کرد: در بخش مسکن نیز عمده تسهیلات پرداختی به وام خرید اختصاص یافته است؛ در حالی که بر اساس تکلیف قانونی، بانک‌ها باید ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و تأمین مالی ساخت مسکن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس مسکن در پایان با انتقاد از اجرا نشدن تکالیف قانونی بانک‌ها در تأمین مالی ساخت مسکن، بر ضرورت پیگیری جدی عملکرد بانک‌های کم‌کار در این حوزه تأکید کرد.