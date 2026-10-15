باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی رادیو ایران، همزمان با ۲۳ مهرماه، روز جهانی عصای سفید، برنامه رادیویی «صدای زندگی» میزبان خواهر و دو برادر از خانواده «ضیایی‌فر» از استان قم بود؛ سه نخبه نابینای مادرزاد و دانش‌آموخته مقطع کارشناسی‌ارشد که با تکیه بر خودباوری، فراگیری فناوری‌های نوین و عبور از محدودیت‌ها، مسیر موفقیت حرفه‌ای و اجتماعی را هموار کرده‌اند.

منصوره ضیایی‌فر، فرزند ارشد خانواده، کارشناس‌ارشد زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگر، پیرامون نحوه ورود فناوری به زندگی نابینایان اظهار کرد: در اواسط دهه ۸۰ که نرم‌افزار‌های گویای صفحه‌خوان تازه شکل گرفته بودند، در قم هیچ مرکز آموزشی فعالی وجود نداشت؛ به همین خاطر هفته‌ای یک‌بار برای یادگیری رایانه به تهران می‌آمدم و آموخته‌هایم را بلافاصله پس از بازگشت به برادرانم منتقل می‌کردم. این مسیر تا جایی ادامه یافت که موفق شدم در آزمون‌های بین‌المللی ICDL سازمان فنی‌وحرفه‌ای، رتبه نخست کل استان قم را کسب کنم.

وی با اشاره به پیوند عمیق خانوادگی افزود: دو برادرم همیشه بزرگ‌ترین تکیه‌گاه من بوده‌اند و یکی از شیرین‌ترین اتفاقات زندگی‌ام، قبولی و استخدام همزمان هردو برادرم در آزمون استخدامی آموزش و پرورش بود تا در مسیر خدمت به فرزندان این مرز و بوم همراه شوند.

در ادامه این برنامه، هادی ضیایی‌فر، کارشناس‌ارشد ادبیات تطبیقی و مربی پرورشی آموزش و پرورش، با تاکید بر اینکه از دست دادن یک حس به معنای توقف زندگی نیست، گفت: ما از کودکی با اتکا به شنوایی دقیق و حس‌های تقویت‌شده، همپای سایر همسالان فعالیت داشتیم؛ از دوچرخه‌سواری در کوچه تا تحصیلات عالیه. عصای سفید چشم دوم ما در جهت‌یابی شهری است و آموزش فناوری و کار با رایانه، پنجره استقلال فردی را به روی ما گشود.

وی که افزون بر ۱۸ سال تجربه تدوین صدا و تولید پادکست دارد، خاطرنشان کرد: سال‌ها در کانون نابینایان و در کنار نخبگان روشندل آموختم که ماندن در دایره گلایه و بهانه‌تراشی، مانع پیشرفت است. اگر هزاران امکانات وجود داشته باشد، اما از آن بهره نگیریم هنری نکرده‌ایم؛ هنر واقعی آن است که از محدودیت‌ها فرصت بسازیم و خود را به جامعه اثبات کنیم.

مهدی ضیایی‌فر، دیگر برادر دوقلوی این خانواده و فارغ‌التحصیل کارشناسی‌ارشد نهج‌البلاغه نیز بر ضرورت همراهی خانواده‌ها و فراهم‌سازی بستر حضور اجتماعی و مهارتی فرزندان نابینا بدون ایجاد وابستگی افراطی تاکید کرد.