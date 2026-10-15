باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی - امروز ۲۳مهر در سالنمای جهانی روز ۱۵ اکتبر «روز عصای سفید» نامیده شده است. عصای سفید نماد نابینانان (روشن‌دلان) است و برای آگاه ساختن دیگران در برخورد با کسانی است که بینایی چشمان خود را از دست داده‌اند و نیاز به توجه و نگرش واقع‌بینانه و یاری‌گری دارند.

روز جهانی نابینایان (عصای سفید) یادآور اراده ای است که در سال ۱۹۵۰میلادی به همت سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) و شورای جهانی نابینایان تبلور یافت و منجر به تصویب قانون "عصای سفید” گردید تا حقوق اجتماعی نابینایان به عنوان عضوی از یک جامعه متمدن، محترم شمرده شود.

در حال حاضر با تلاش و سعی روشندلان، بسیاری از آن مدارج علمی و مسئولیت های اجتماعی قابل توجهی را اختیار کرده اند که این مهم تذکری است مبنی بر اینکه محدودیت های جسمی، مانعی برای رسیدن انسان های ساعی به اهدافشان نیست.

به رسمیت شناختن افراد نابینا به عنوان اعضاء مفید و موثر جامعه و لزوم دستگیری از آنان در فرهنگ دینی و ملی ما اهمیت بسزایی دارد و امیدواریم این عزیزان بتوانند بیش از پیش در پیشبرد اهداف خود موفق باشند.

به مناسبت روز جهانی عصای سفید گفتگوی ویژه ای با مدیر کل بهزیستی گیلان انجام شده است :

رضا جعفری ، مدیر کل بهزیستی گیلان در گفتگو با خبر نگار ما ضمن تبریک این روز به روشندلان گیلانی اظهار داشت : روشندلان گیلانی ثابت کرده اند که با نا بینایی هم می توان پله های موفقیت را طی کرد.

مدیر کل بهزیستی گیلان با بیان اینکه ۵۳هزار توانخواه تحت پوشش این اداره کل قرار دارد، گفت : از این مجموع ۷ هزار و ۵۰۰ نفر نابینا و کم بینا هستند.

جعفر ی اذعان داشت : در سال گذشته جهت پیشگیری از اختلال بینایی، برنامه غربالگری بینایی برای کودکان ۳ تا ۶ ساله برای ۶۲هزار و ۲۳۸ نفر انجام شد.

وی ادامه داد : تعداد دانشجویان دارای اختلال بینایی ۱۷۹ نفر و تعداد دانش آموزان هم ۵۵۰ نفر در استان می باشند.

مدیر کل بهزیستی گیلان به حمایت های این اداره کل اشاره خاطر نشان ساخت: از اهم خدمات بهزیستی ارائه وسایل کمک توانبخشی و کمک آموزشی مثل تبلت و کاغذبریل برجسته نگار و عینک و عصا ، ساعت گویا و... می باشد‌.

جعفری اظهار داشت : در راستای توانمند سازی و استقلال این گروه از توانخواهان، تسهیلات اشتغال بصورت قرض‌الحسنه در دو قالب خود اشتغالی و کارفرمایی نیز پرداخت می شود.

وی تصریح کرد: برای ایجاد انگیزه مضاعف پرداخت بخشی از سهم بیمه کارفرمایی و همین طور ارتقا کارایی نیز پرداخت می شود .