رئیس‌جمهور روسیه، در واکنش به حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفتی این کشور، از پاسخ متقابل مسکو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، تاکید کرد که مسکو به حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفتی روسیه پاسخ خواهد داد.

پوتین گفت: «اوکراین باید پیش از آغاز حمله به مجتمع‌های تجاری و تاسیسات غیرنظامی در روسیه، به پیامد‌های این اقدامات فکر می‌کرد.»

شایان ذکر است که در ماه‌های اوت و سپتامبر ۲۰۲۶، حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه شدت گرفت و به توقف فعالیت چندین تأسیسات مهم انجامید. پالایشگاه‌های ساراتوف و سیزران پس از حملات پهپادی در سپتامبر از فعالیت بازماندند و پالایشگاه ولگوگراد نیز در پی حمله‌ای در اوایل اکتبر، فرآوری نفت خام را متوقف کرد.

منبع: صدی البلد

برچسب ها: رئیس جمهور روسیه ، جنگ اوکراین ، پالایشگاه نفت
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