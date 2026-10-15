باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، تاکید کرد که مسکو به حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفتی روسیه پاسخ خواهد داد.

پوتین گفت: «اوکراین باید پیش از آغاز حمله به مجتمع‌های تجاری و تاسیسات غیرنظامی در روسیه، به پیامد‌های این اقدامات فکر می‌کرد.»

شایان ذکر است که در ماه‌های اوت و سپتامبر ۲۰۲۶، حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه شدت گرفت و به توقف فعالیت چندین تأسیسات مهم انجامید. پالایشگاه‌های ساراتوف و سیزران پس از حملات پهپادی در سپتامبر از فعالیت بازماندند و پالایشگاه ولگوگراد نیز در پی حمله‌ای در اوایل اکتبر، فرآوری نفت خام را متوقف کرد.

منبع: صدی البلد