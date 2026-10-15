باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که سقف یک مدرسه خصوصی در شهر پیشاور در شمال غرب پاکستان فروریخته و بر اثر این حادثه دست‌کم ۳۴ دانش‌آموز و یک معلم جان باخته و بیش از ۵۰ نفر دیگر زخمی شدند.

بر اساس گزارش شاهدان عینی، سقف دو کلاس درس، زمانی که دانش‌آموزان پایه‌های دوم و سوم همراه با معلمانشان در آنها حضور داشتند، فروریخته است. گفته شده این مرگبارترین حادثه از این نوع در پاکستان است.

محمد عاصم، یکی از مقامات بهداشتی محلی می‌گوید دانش‌آموزان کشته یا زخمی‌شده در مدرسه «الخیر» اکثرا بین ۶ تا ۱۲ ساله بودند و بزرگ‌ترین آنها ۱۴ ساله بود. به گفته او، وضعیت برخی از مجروحان وخیم است.

فروریختن ساختمان‌ها در پاکستان امری رایج است؛ زیرا در این کشور استاندارد‌های ساخت‌وساز اغلب به‌درستی اجرا نمی‌شود. بسیاری از ساختمان‌ها در پاکستان با مصالح نامرغوب ساخته می‌شود و مقررات ایمنی نیز برای کاهش هزینه‌ها نادیده گرفته می‌شود.

منبع: آسوشیتدپرس