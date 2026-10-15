یک فروند کشتی کانتینربر اماراتی که پس از برخورد با مین دریایی در تنگه هرمز غرق شد، حامل ۲۵۰۰ کانتینر کالای لوکس از جمله آیفون ۱۸ و عطر بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - تنگه هرمز صحنه یک حادثه دریایی تازه شده است. یک فروند کشتی کانتینربر اماراتی که از مسیر غیرمجاز و خارج از خطوط تعیین‌شده کشتیرانی در حال تردد بود، پس از برخورد با مین دریایی دچار انفجار و سپس به‌طور کامل غرق شد.

بر اساس گزارش‌های اولیه، این کشتی متخلف حدود ۲۵۰۰ کانتینر حاوی گوشی آیفون ۱۸ و عطر و ادکلن‌های گران‌قیمت را حمل می‌کرد؛ ادعایی که هنوز تأیید رسمی نشده است.

پس از غرق شدن کشتی، بخشی از بار آن روی آب رها شد و تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد شناور‌های محلی و قایق‌های نجات برای جمع‌آوری محموله‌های شناور به آب زدند.

در ۲۴ ساعت گذشته، تنگه هرمز به‌جای تردد نفتکش‌ها میزبان رفت‌وآمد گسترده قایق‌های نجات و شناور‌های امدادی بود.

بخشی از بار کشتی کانتینربر متخلف پس از غرق روی آب رها شده و همین موضوع، تکاپوی صاحبان قایق‌های نجات و شناور‌های محلی را افزایش داده است.

فقط ۱۵ روز از اکتبر می‌گذرد و در این مدت ایران ۲۶ کشتی متخلف در تنگه هرمز را تنبیه کرده است. افزایش سختگیری در تردد تنگه هرمز، زمینه تثبیت قیمت نفت آتی در نرخ ۱۰۶ دلار را فراهم کرده و قیمت نفت فیزیکی نیز بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ دلار معامله می‌شود.

تداوم چنین حوادثی، ریسک بیمه کشتیرانی، هزینه‌های لجستیک و زنجیره تأمین جهانی را افزایش می‌دهد و تنگه هرمز را به یکی از پرریسک‌ترین نقاط تجارت جهانی تبدیل کرده است. با این حال، محتوای دقیق محموله این کشتی تاکنون از سوی مقامات رسمی تأیید نشده و انتشار جزئیات آن نیازمند احتیاط است.

منبع: فارس