باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، در آیین اختتامیه رویداد ملی مانوین، با تأکید بر اهمیت صنایع خلاق در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، گفت: رئیس‌جمهور خواستار تدوین و تصویب نقشه راه توسعه صنایع خلاق شده و دولت نیز به‌دنبال ایجاد پنجره واحد برای تسهیل ارائه خدمات و حمایت از فعالان این حوزه است.

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور، خلاقیت و نوآوری را از ظرفیت‌های مهم ایران برای عبور از دشواری‌ها دانست و اظهار کرد: کشور در این مقطع تاریخی بیش از هر زمان دیگری به خلاقیت، پشتکار، مدارا، فداکاری و همدلی نیاز دارد.

ربیعی با اشاره به حضور هنرمندان و تولیدکنندگان از مناطق مختلف کشور در رویداد ملی مانوین، این حضور را نشانه زنده‌بودن جریان خلاقیت و پویایی اجتماعی در ایران توصیف کرد و افزود: صنایع خلاق علاوه بر ایجاد فرصت‌های اقتصادی، می‌توانند در تقویت تاب‌آوری اجتماعی، افزایش امید به آینده و پویایی جوامع محلی نقش مؤثری ایفا کنند.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با بیان اینکه صنایع خلاق در شرایط محدودیت سرمایه‌گذاری می‌توانند ظرفیت‌های تازه‌ای برای تحرک‌بخشی به اقتصاد ایجاد کنند، بر ضرورت پیوند برنامه‌های توسعه‌ای با زندگی روزمره مردم و بهره‌گیری از توانمندی‌های محلی تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تحولات سریع فناوری و تأثیر آن بر آینده کسب‌وکارها، گفت: هوش مصنوعی تغییرات بنیادینی در عرصه‌های مختلف ایجاد خواهد کرد و فعالان صنایع خلاق باید این فناوری را جدی بگیرند.

ربیعی همچنین بر ضرورت حمایت نهاد‌های دولتی از کسب‌وکار‌های خلاق برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی تأکید کرد و توسعه دانش کسب‌وکار، آموزش راهبرد‌های رقابت و ارتقای توان رقابتی محصولات را از پیش‌نیاز‌های رشد و پایداری فعالیت‌ها در این حوزه دانست.

وی شبکه‌سازی میان فعالان صنایع خلاق و شکل‌گیری زنجیره‌های همکاری را از دیگر الزامات توسعه این بخش برشمرد و افزود: شناخت دقیق بازار، گسترش فعالیت‌های بین‌المللی و حفاظت از حقوق مالکیت فکری باید در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با توسعه کسب‌وکار‌های خلاق مورد توجه قرار گیرد.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور در پایان با تأکید بر نقش خلاقیت در آینده اقتصادی و اجتماعی کشور، حمایت هدفمند از فعالان این عرصه و فراهم‌کردن زمینه توسعه بازار و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را از ضرورت‌های تقویت صنایع خلاق عنوان کرد.