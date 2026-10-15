رئیس سازمان اورژانس کشور از جذب ۵۵۰۰ نیرو در سازمان اورژانس کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر میعادفر شامگاه پنجشنبه در حاشیه برنامه بازدید اعضای کمیسیون بهداشت درمان مجلس از مراکز درمانی ملایر نوسازی ناوگان آمبولانسی را از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌روی این سازمان عنوان و بیان کرد: یکی از کار‌های ارزشمندی که در یک ماه گذشته انجام دادیم، خرید آمبولانس به صورت مشارکتی با استانداری‌های کشور بود که در همدان نیز این اتفاق افتاد و ۱۶ دستگاه آمبولانس خریداری شد.

وی افزود: چهار دستگاه آمبولانس دیگر نیز در حال خریداری است که در مجموع ۲۰ دستگاه آمبولانس وارد ناوگان آمبولانسی استان همدان خواهد شد.

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به فرسودگی سه هزار ناوگان آمبولانسی کشور، ادامه داد: امسال و سال آینده نوسازی ناوگان آمبولانسی به سرعت در دستور کار است، نسبت به بقیه استان‌ها، در همدان کار ارزشمندی انجام شد و انتظار داریم استان‌های دیگر مثل همدان ورود پیدا کنند و در نوسازی ناوگان آمبولانسی خود سرعت ببخشند.

میعادفر عنوان کرد: در کلان شهر‌هایی که با مشکل ترافیک مواجه هستند، توسعه اورژانس موتوری را در دستور کار داریم که در همدان و کلان شهر‌ها این طرح در دستور کار است تا بتوانیم مدیریت زمان داشته باشیم.

وی تصریح کرد: آموزش‌هایی را نیز برای مردم در برنامه داریم، چرا که مردم اولین کسانی هستند که در صحنه بیماری‌ها و حوادث می‌رسند و اگر یکسری اقدامات را یاد بگیرند، می‌توانند تا رسیدن آمبولانس به ما کمک کنند، همچنین آموزش‌های ضمن خدمت برای ارتقای دانش و مهارت نیرو‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: یکی از کار‌های مهم ما در سه حوزه تامین ناوگان آمبولانس، تامین نیروی انسانی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای پایگاه‌های اورژانس است و در دولت چهاردهم اقدامات بسیار موثری انجام شده است.

میعادفر با اشاره به هوشمندسازی فعالیت‌های اورژانس، افزود: در حوزه سیستم ارتباطی، یک سیستم یکپارچه کشوری ایجاد کرده‌ایم و تمام فعالیت‌های عملیاتی ما در کشور به سرعت، بدون کاغذ و به صورت هوشمند انجام می‌شود

«پیشگیری»؛ حلقه گمشده بهداشت و درمان کشور

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت:مهم‌ترین مشکل کشور در حوزه بهداشت و سلامت کم توجهی به مقوله پیشگیری در جامعه است و اگر به امر پیشگیری توجه نشود، طبیعتاً نیاز مردم به درمان در سطح جامعه افزایش پیدا می‌کند.

احمد آریایی نژاد با بیان اینکه با توجه به محدودیت بودجه‌های وزارت بهداشت و درمان و افزایش شمار بیماران در سطح جامعه، قطعاً نمی‌توانیم چاه درمان را پر بکنیم، تصریح کرد: باید پیشگیری و حفظ سلامت مردم در اولویت حوزه بهداشت و درمان کشور قرار بگیرد.

نماینده مردم ملایر، در رابطه با سفر امروز اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به همراه معاونین وزیر بهداشت و درمان و مسئولین مربوطه به شهرستان ملایر، توضیح داد: هدف ما بررسی نزدیک مشکلات و کمبودها، مطالبات مردم ملایر در زمینه بهداشت و درمان و تامین نیازمندی‌های موجود است.

آریایی نژاد با بیان اینکه توجه به امکانات دولتی و حاکمیتی و کمک به کاهش آلام بیماران در اولویت کاری ما قرار دارد، تصریح کرد: در بحث تجهیز مراکز درمانی، تامین نیروی انسانی، تجهیز پایگاه‌های امداد جاده‌ای و انبار دارویی، نهایت تلاش خود را مبذول می‌داریم.