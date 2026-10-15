باشگاه خبرنگاران جوان - سردار بهزاد ابراهیمی گفت: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس در عملیاتی با رصد اطلاعاتی و اقدام به‌موقع، این شناورها را به ظن حمل کالای قاچاق توقیف کردند.

وی با اشاره به دستگیری ۶ متهم در این عملیات خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده مرزبانی هرمزگان با تاکید بر تداوم نظارت مرزبانان بر آب‌های خلیج فارس خاطرنشان کرد: مرزبانان هرمزگان با پایش مستمر آب‌های خلیج فارس و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، مقابله با قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرقانونی در نوار ساحلی و مرزهای دریایی استان را با جدیت دنبال می‌کنند.

سردار ابراهیمی اظهار کرد: برخورد با قاچاقچیان و جلوگیری از ورود غیرقانونی کالا از اولویت‌های مرزبانی است و اقدامات عملیاتی برای تامین امنیت مرزهای آبی و مقابله با تخلفات دریایی ادامه دارد.