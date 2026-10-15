پس از حملات اوکراین به یک پالایشگاه در روسیه و هشدار پوتین درباره پاسخ به آن، قیمت معاملات آتی نفت افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از اظهارات ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه درباره پاسخ به حملات اوکراین، قیمت معاملات آتی نفت افزایش یافته است.

بر این اساس، نفت خام «وست تگزاس اینترمدیت» آمریکا برای تحویل در ماه نوامبر، با ۳.۱۳ درصد افزایش، به ۹۸.۰۷ دلار در هر بشکه رسید. در همین حال، نفت برنت برای تحویل در ماه دسامبر بدون تغییر محسوس، ۱۰۶.۱۷ دلار در هر بشکه معامله شد.

ولادیمیر پوتین ساعتی پیش گفت که حملات اخیر اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه «خسارت قابل‌توجهی به بار نیاورده است» و وعده داد مسکو به این حملات «پاسخ خواهد داد».

اظهارات پوتین پس از آن مطرح شد که به گفته فرماندار منطقه ریازان روسیه، حمله پهپادی اوکراین در صبح پنجشنبه باعث آتش‌سوزی در پالایشگاه نفت این منطقه شد.

این نخستین حمله تأییدشده اوکراین به یکی از تأسیسات انرژی روسیه از زمان اعلام توافق آتش‌بس انرژی از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا است. ترامپ مدعی شده بود که هر دو کشور توافق کرده‌اند به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر حمله نکنند.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: قیمت نفت ، نفت خام ، ولادیمیر پوتین
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