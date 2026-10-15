باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ماجرای تاریخی نجات یمنی‌ها به دست ایرانیان + فیلم

در تاریخ آمده است که ایرانیان ملت یمن را از چنگال حبشی‌ها آزاد کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین رجبی دوانی، پژوهشگر تاریخ اسلام در برنامه قرارگاه جنگ از شبکه افق سیما گفت:قبل از اسلام، ایران موفق شد مردم یمن را از دست حبشی‌ها نجات دهد.

مطالب مرتبط
ماجرای تاریخی نجات یمنی‌ها به دست ایرانیان + فیلم
young journalists club

هدف قرار گرفتن جنگنده تایفون سعودی با موشک یمنی + فیلم

ماجرای تاریخی نجات یمنی‌ها به دست ایرانیان + فیلم
young journalists club

یک دهه جنگ علیه یمن؛ وقتی رنج غیرنظامیان و کودکان یمنی دیده نشد + فیلم

ماجرای تاریخی نجات یمنی‌ها به دست ایرانیان + فیلم
young journalists club

یمن قبل از اسلام چه سرزمینی بود؟ + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
سیل شدید در استانبول ترکیه + فیلم
۱۳۳۱

سیل شدید در استانبول ترکیه + فیلم

۲۳ . مهر . ۱۴۰۵
اعدام آزادی در عربستان سعودی + فیلم
۸۲۵

اعدام آزادی در عربستان سعودی + فیلم

۲۳ . مهر . ۱۴۰۵
ترامپ: کانادا سرانجام پنجاه‌ویکمین ایالت آمریکا خواهد شد + فیلم
۶۳۸

ترامپ: کانادا سرانجام پنجاه‌ویکمین ایالت آمریکا خواهد شد + فیلم

۲۳ . مهر . ۱۴۰۵
هدف قرار گرفتن جنگنده تایفون سعودی با موشک یمنی + فیلم
۶۳۷

هدف قرار گرفتن جنگنده تایفون سعودی با موشک یمنی + فیلم

۲۳ . مهر . ۱۴۰۵
هدیه تولد به یاد تیارا؛ دو زندانی در آستانه بازگشت به خانه + فیلم
۵۷۵

هدیه تولد به یاد تیارا؛ دو زندانی در آستانه بازگشت به خانه + فیلم

۲۳ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha