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برآورد‌ها از مقدار نفت عبوری از تنگه هرمز چقدر است؟ + فیلم

اختلاف برآورد‌ها درباره حجم انتقال نفت به روش کشتی‌به‌کشتی، محدودیت ظرفیت نفتکش‌های واسطه و افزایش خطر‌های دریایی، ارزیابی میزان واقعی قاچاق نفت از خلیج فارس را پیچیده کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در برنامه «به وقت ایران» بررسی شد برآورد‌های منتشرشده درباره حجم انتقال نفت به روش کشتی‌به‌کشتی (STS) تفاوت چشمگیری دارند؛ از حدود ۲٫۵ میلیون بشکه در روز تا ارقام بالاتری که برخی تحلیلگران آنها را بیش‌برآورد می‌دانند. یکی از نکات محاسبات حداکثری، فرض فعالیت روزانه و مستمر تمام نفتکش‌های واسطه است؛ درحالی‌که رفت‌وبرگشت هر شناور ممکن است ۱۰ تا ۱۶ روز زمان ببرد و تعمیرات، استراحت خدمه و محدودیت‌های عملیاتی نیز بر ظرفیت واقعی اثر می‌گذارند.

همچنین افزایش قیمت نفت و تثبیت آن بالای صد دلار نشان دهنده کم اثر بودن قاچاق سوخت به طریق کشتی به کشتی است. این در حالی است که قیمت تمام شده بشکه نفت از این طریق بین ۱۳۵ تا ۱۵۰ دلار برآورد می‌شود.

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