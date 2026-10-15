باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید علیه ۱۶ فرد و ۱۰ نهاد مرتبط با ایران خبر داد و اعلام کرد این اقدامات با هدف مختل کردن انتقال درآمد‌های نفتی تهران انجام شده است.

بر اساس اطلاعیه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، دور جدید تحریم‌ها بانک‌ها، صرافی‌ها و شرکت‌هایی در ایران، عراق و هنگ‌کنگ را هدف قرار داده است.

از جمله نهاد‌های تحریم‌شده می‌توان به بانک توسعه بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی عراق (آی‌دی‌بی)، شرکت بانک بین‌المللی چابهار و بانک بین‌المللی جزیره در ایران اشاره کرد.

چند صرافی ایرانی و افراد مرتبط با آنها نیز در فهرست تحریم‌های جدید قرار گرفته‌اند. واشنگتن این صرافی‌ها را به تسهیل تراکنش‌های مالی برای نهاد‌های تحریم‌شده متهم کرده است.

بر اساس این اطلاعیه، دارایی‌های افراد و نهاد‌های تحریم‌شده که در آمریکا یا در اختیار اشخاص آمریکایی قرار دارد، مسدود می‌شود. همچنین شرکت‌هایی که دست‌کم ۵۰ درصد مالکیت آنها، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در اختیار اشخاص تحریم‌شده باشد، مشمول محدودیت‌ها خواهد بود.

منبع: بریکینگ نیوز