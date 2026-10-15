امروز جمعی از جانفدایان ایران در رشت با تشکیل صف های منظم اقتدار و وحدت این دیار را در سنگر خیابان به نمایش گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - مردم ولایتمدار رشت هم پای دیگر هموطنان بیش از هفت ماه در اجتماعات شبانه حضور داشتند. 

امروز اقشار مختلف این شهر با حضور در رزمایش جان فدایان ایران   بر آمادگی، همبستگی و عزم خود برای دفاع از میهن اسلامی و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

جلوه ای از رزمایش جان فدایان ایران در رشت+عکس

جلوه ای از رزمایش جان فدایان ایران در رشت+عکس

 این رزمایش با هدف نمایش آمادگی و انسجام مردمی، تقویت روحیه همبستگی ملی و تأکید بر نقش‌آفرینی اقشار مختلف در صیانت از امنیت و اقتدار کشور برگزار شد.

امروز همه آمده بودند تا بار دیگر بگویند هستیم بر آن عهدی که بستیم، کودک و نوجوان ، پیر و جوان آمده اند تا بگویند هرگز اجازه دخالت به دشمنان به خاک وطن را نخواهیم داد و برای دفاع از این مرز و بوم همیشه آماده دفاع هستند. 

جلوه ای از رزمایش جان فدایان ایران در رشت+عکس

جلوه ای از رزمایش جان فدایان ایران در رشت+عکس

جلوه ای از رزمایش جان فدایان ایران در رشت+عکس

جلوه ای از رزمایش جان فدایان ایران در رشت+عکس

جلوه ای از رزمایش جان فدایان ایران در رشت+عکس

جلوه ای از رزمایش جان فدایان ایران در رشت+عکس

 

برچسب ها: رزمایش ، رشت
خبرهای مرتبط
ایمان رمز پیروزی و اقتدار ملت ایران
آمادگی رشت برای برپایی رزمایش جان فدای ایران
گیلان؛
آغاز رزمایش الی بیت المقدس
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دادستان تالش: ۱۲ نفر در ارتباط با پرونده مالی بازداشت شدند
رزمایش جان فدایان ایران در گیلان+فیلم
ایمان رمز پیروزی و اقتدار ملت ایران
هشدار پلیس درباره کلاهبرداری با کارت عروسی جعلی
دستگیری سارقان مزارع و باغات در صومعه سرا
روزی به نام عصای سفید/ ۷ هزار و ۵۰۰ نابینا و کم بینا در گیلان
جلوه ای از رزمایش جان فدایان ایران در رشت+عکس
آخرین اخبار
جلوه ای از رزمایش جان فدایان ایران در رشت+عکس
روزی به نام عصای سفید/ ۷ هزار و ۵۰۰ نابینا و کم بینا در گیلان
ایمان رمز پیروزی و اقتدار ملت ایران
رزمایش جان فدایان ایران در گیلان+فیلم
دستگیری سارقان مزارع و باغات در صومعه سرا
هشدار پلیس درباره کلاهبرداری با کارت عروسی جعلی
دادستان تالش: ۱۲ نفر در ارتباط با پرونده مالی بازداشت شدند
ویزیت رایگان خادمیاران سلامت خدمت رضوی در آستانه اشرفیه