امروز جمعی از جانفدایان ایران در رشت با تشکیل صف های منظم اقتدار و وحدت این دیار را در سنگر خیابان به نمایش گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - مردم ولایتمدار رشت هم پای دیگر هموطنان بیش از هفت ماه در اجتماعات شبانه حضور داشتند.

امروز اقشار مختلف این شهر با حضور در رزمایش جان فدایان ایران بر آمادگی، همبستگی و عزم خود برای دفاع از میهن اسلامی و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

این رزمایش با هدف نمایش آمادگی و انسجام مردمی، تقویت روحیه همبستگی ملی و تأکید بر نقش‌آفرینی اقشار مختلف در صیانت از امنیت و اقتدار کشور برگزار شد.

امروز همه آمده بودند تا بار دیگر بگویند هستیم بر آن عهدی که بستیم، کودک و نوجوان ، پیر و جوان آمده اند تا بگویند هرگز اجازه دخالت به دشمنان به خاک وطن را نخواهیم داد و برای دفاع از این مرز و بوم همیشه آماده دفاع هستند.