گرفتگی عضلات عارضه‌ای آزاردهنده برای انسان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - گرفتگی عضلات عارضه‌ای آزاردهنده برای انسان است و تداوم آن می‌تواند مشکل ساز باشد. در فیلم زیر تشریح اقدامات لازم برای جلوگیری از گرفتگی‌های ماهیچه را مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: درمان بیماری ، مریضی خطرناک ، طب ایرانی
خبرهای مرتبط
اعلام آمادگی ۳۶۰۰ پرستار برای اعزام به مناطق آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی
ارائه خدمات درمان رایگان به دهک‌های پائین درآمدی در پژوهشگاه ملی سرطان
درمانی جدید، روزنه‌ امیدی برای میلیون‌ها بیمار مبتلا به آرتروز
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پرستاران ایثارگر از خدمات درخشان دوران کرونا تا فداکاری در جنگ‌های تحمیلی
۴۰ پروژه هوش مصنوعی، در اولویت پژوهش‌های انتقال خون
سامانه‌سازی به معنای هوشمندسازی نیست؛ حکمرانی شهری باید متحول شود
توزیع ۲۹ دستگاه آمبولانس با هدف نوسازی ناوگان اورژانس + فیلم
درخواست‌های تسهیلاتی شرکت‌های خلاق ظرف یک ماه بررسی و تعیین تکلیف می‌شود
اعلام آمادگی ۳۶۰۰ پرستار برای اعزام به مناطق آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی
رئیس‌جمهور خواستار تدوین نقشه راه توسعه صنایع خلاق شده است
«مانوین» جلوه‌ای از وفاق ملی برای توسعه صنایع خلاق کشور است
آخرین اخبار
رئیس‌جمهور خواستار تدوین نقشه راه توسعه صنایع خلاق شده است
توزیع ۲۹ دستگاه آمبولانس با هدف نوسازی ناوگان اورژانس + فیلم
درخواست‌های تسهیلاتی شرکت‌های خلاق ظرف یک ماه بررسی و تعیین تکلیف می‌شود
«مانوین» جلوه‌ای از وفاق ملی برای توسعه صنایع خلاق کشور است
اعلام آمادگی ۳۶۰۰ پرستار برای اعزام به مناطق آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی
پرستاران ایثارگر از خدمات درخشان دوران کرونا تا فداکاری در جنگ‌های تحمیلی
۴۰ پروژه هوش مصنوعی، در اولویت پژوهش‌های انتقال خون
سامانه‌سازی به معنای هوشمندسازی نیست؛ حکمرانی شهری باید متحول شود
توسعه شهر‌های دانش‌بنیان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است