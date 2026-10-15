رئیس اورژانس آذربایجان غربی از امدادرسانی به یک سانحه رانندگی زنیره ای بین ۴ خودرو در حوالی روستای دارلک محور مهاباد- ارومیه با یک فوتی و ۱۱ مصدوم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - دکتر فرزین رضازاده، رئیس اورژانس استان آذربایجان غربی گفت : این سانحه  در محور مهاباد–ارومیه، حوالی سه‌راهی دارلک، در ساعت ۱۷:۳۶ بین ۴ خودروی مینی بوس، ال نود، پژو ۲۰۶ و وانت سایپا رخ داد که پس از اعلام به مرکز اورژانس منطقه  بلافاصله کارشناسان اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود:  در پی وقوع این حادثه، مجموعاً ۱۲ نفر مصدوم شدند که با حضور نیروهای عملیاتی اورژانس و سایر عوامل امدادی، اقدامات لازم برای رسیدگی به مصدومان انجام گرفت.

وی افزود: در این عملیات، ۴ دستگاه آمبولانس اورژانس و ۱ دستگاه از جمعیت هلال‌احمر در روند امدادرسانی مشارکت داشتند.

دکتر رضازاده با اشاره به آمار نهایی حادثه تصریح کرد: متأسفانه در این سانحه، یک نفر جان خود را از دست داد، هشت نفر برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند و سه نفر نیز پس از دریافت خدمات درمانی به‌صورت سرپایی، در محل حادثه درمان شدند.

رئیس اورژانس استان آذربایجان غربی در پایان بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت غیرمجاز و توجه به اصول ایمنی برای پیشگیری از حوادث ترافیکی تأکید کرد.

برچسب ها: تصادف زنجیره ای ، اورژانس
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