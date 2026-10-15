ترامپ اعلام کرد حکم اعدام نظامی سابق آمریکا که به قتل ۱۳ نفر محکوم شده، با جوخه آتش اجرا می‌شود، اما برخلاف درخواست وزیر جنگ، پخش زنده نخواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که اجرای حکم اعدام «نضال مالک حسن»، روان‌پزشک نظامی سابق که به قتل ۱۳ نظامی آمریکایی محکوم شده است، به‌صورت زنده پخش نخواهد شد؛ این در حالی است که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا پیشتر برای پخش علنی این اعدام را اعلام کرده بود.

ترامپ در «تروث سوشال» نوشت: «اعدام طبق برنامه و با جوخه آتش اجرا خواهد شد و اعضای خانواده‌های قربانیان می‌توانند در صورت تمایل، شخصا در محل اجرای حکم حضور داشته باشند.» او افزود: «آن‌ها شایسته‌اند که اجرای عدالت را از نزدیک ببینند.»

پیت هگست پیش‌تر در ۹ اکتبر جاری اعلام کرده بود که اجرای حکم به‌صورت زنده پخش خواهد شد. قرار است حسن در سوم دسامبر آینده، به دلیل قتل ۱۳ نفر از همکارانش در یک پایگاه نظامی در ایالت تگزاس در سال ۲۰۰۹، اعدام شود.

نضال مالک حسن، روان‌پزشک نظامی سابق آمریکا با اصالت فلسطینی، محور پرونده‌ای بوده که توجه گسترده‌ای را به خود جلب کرده است. پیش‌بینی می‌شود اعدام او با جوخه آتش، نخستین مورد اعدام یک نظامی آمریکایی به این شیوه در بیش از نیم قرن گذشته باشد.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: اعدام در آمریکا ، نظامی آمریکایی
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