با استفاده از برخی روغن‌ها می‌توان شب ادراری کودکان را رفع کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با روغن‌ درمانی موضعی می‌توان شب‌ادراری کودکان را درمان کرد. در همین رابطه مریم منفرد، متخصص طب سنتی در برنامه تلویزیونی توضیحاتی را ارائه کرد که آن را در فیلم زیر مشاهده کرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: طب سنتی ، طب ایرانی ، طب اسلامی
خبرهای مرتبط
چه کسانی در معرض سنگ کیسه صفرا قرار دارند؟ + فیلم
حیوان خانگی؛ عامل شیوع شپش + فیلم
منشاء اصلی مشکلات پوستی در بدن + فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پرستاران ایثارگر از خدمات درخشان دوران کرونا تا فداکاری در جنگ‌های تحمیلی
۴۰ پروژه هوش مصنوعی، در اولویت پژوهش‌های انتقال خون
سامانه‌سازی به معنای هوشمندسازی نیست؛ حکمرانی شهری باید متحول شود
توزیع ۲۹ دستگاه آمبولانس با هدف نوسازی ناوگان اورژانس + فیلم
درخواست‌های تسهیلاتی شرکت‌های خلاق ظرف یک ماه بررسی و تعیین تکلیف می‌شود
اعلام آمادگی ۳۶۰۰ پرستار برای اعزام به مناطق آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی
رئیس‌جمهور خواستار تدوین نقشه راه توسعه صنایع خلاق شده است
«مانوین» جلوه‌ای از وفاق ملی برای توسعه صنایع خلاق کشور است
آخرین اخبار
رئیس‌جمهور خواستار تدوین نقشه راه توسعه صنایع خلاق شده است
توزیع ۲۹ دستگاه آمبولانس با هدف نوسازی ناوگان اورژانس + فیلم
درخواست‌های تسهیلاتی شرکت‌های خلاق ظرف یک ماه بررسی و تعیین تکلیف می‌شود
«مانوین» جلوه‌ای از وفاق ملی برای توسعه صنایع خلاق کشور است
اعلام آمادگی ۳۶۰۰ پرستار برای اعزام به مناطق آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی
پرستاران ایثارگر از خدمات درخشان دوران کرونا تا فداکاری در جنگ‌های تحمیلی
۴۰ پروژه هوش مصنوعی، در اولویت پژوهش‌های انتقال خون
سامانه‌سازی به معنای هوشمندسازی نیست؛ حکمرانی شهری باید متحول شود
توسعه شهر‌های دانش‌بنیان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است