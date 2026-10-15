باشگاه خبرنگاران جوان - این همایش باشکوه به همت مؤسسه تفسیر و علوم قرآنی «نورالیقین» و مؤسسه پژوهش و نشر آستان مقدس مسجد جمکران منعقد گردید و طی آن، از جدیدترین اثر پژوهشی با موضوع پیوند فرهنگ عاشورا با شهدای معاصر و سبک زندگی شهدای جبهه مقاومت رونمایی شد .



مسیر تمدنی اباعبدالله(ع) و پیام تسلیم‌ناپذیری در برابر استکبار

در ابتدای این مراسم، حجت‌الاسلام صمدی، مدیرعامل مؤسسه پژوهش و نشر جمکران در این مراسم با تبریک میلاد حضرت زینب کبری(س)، به تبیین پیام محوری کتاب پرداخت و اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین نکات این اثر، توجه به مسیری است که ملت ایران در امتداد تمدن کربلا و آرمان‌های امام حسین(ع) طی می‌کند.

این همایش باشکوه به همت مؤسسه تفسیر و علوم قرآنی «نورالیقین» و مؤسسه پژوهش و نشر آستان مقدس مسجد جمکران منعقد گردید و طی آن، از جدیدترین اثر پژوهشی با موضوع پیوند فرهنگ عاشورا با شهدای معاصر و سبک زندگی شهدای جبهه مقاومت رونمایی شد .

وی با اشاره به کشاکش جنگ تمدنی امروز و از دست دادن شخصیت‌های برجسته‌ای همچون شهید سید حسن نصرالله و حاج قاسم سلیمانی تاکید کرد: «با وجود عظمت این فقدان‌ها، چون در مسیر تمدنی کربلا و امام حسین (ع) قرار داریم، این گرفتاری‌ها بر ما آسان گشته و ملت ما دچار تلاطم و تردید نشده است.

وی با تاکید بر این‌که لیست اصحاب سیدالشهدا (ع) تا قیامت باز است و شهدای دفاع مقدس و محور مقاومت در امتداد یاران عاشورا هستند، حضور پرشور بانوان در این مراسم را واجد پیامی صریح به سیاست‌مداران دانست و افزود: «ملتی که پای پرچم سیدالشهدا (ع) ایستاده، با هیچ فشاری سر تسلیم فرود نخواهد آورد و این پرچم را به دست صاحب اصلی‌اش حضرت حجت (عج) خواهد رساند.



تفاوت «زندگی کردن» و «زنده ماندن» در منطق حسینی

در ادامه این همایش، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم نیز در این مراسم با قدردانی از دست‌اندرکاران تألیف و انتشار کتاب «ملت امام حسین (ع)»، این اثر را اقدامی ارزشمند و متناسب با نیاز‌های فرهنگی و اجتماعی امروز دانست.

وی با اشاره به تفاوت میان «زندگی کردن» و «زنده ماندن» اظهار داشت: «اگر کسی فقط بخواهد در دنیا زندگی کند، مجبور است از آرمان‌هایش دست بکشد؛ اما کسانی که می‌خواهند زنده بمانند، باید هزینه آن را بپردازند. امام حسین (ع) و حضرت زینب (س) خواستند زنده بمانند و امروز پس از قرن‌ها، حیات‌بخش جامعه بشری هستند».

وی با تاکید بر زنده بودن شهدا و احاطه معنوی آنان بر جامعه، افزود: «به دشمنان مستکبر بگویید اگر ما را در شدیدترین محاصره‌ها قرار دهند، صبر می‌کنیم تا شاهد فرو ریختن ابهت پوشالی ابرقدرت‌ها باشیم و پیروز قطعی این میدان ملت ایران است».



الگوی مدیریت بحران و قهرمانی حضرت زینب (س)

حجت‌الاسلام والمسلمین اجاق‌نژاد، تولیت آستان مقدس مسجد جمکران نیز در این مراسم با گرامی‌داشت مقام شامخ حضرت زینب (س)، ایشان را الگوی بی‌نظیر قهرمانی در تاریخ بشریت خواند.

تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با برشمردن خصائص استثنایی حضرت زینب (س) از جمله احیای نماز شب در اوج مصائب شب یازدهم محرم و ادب بی‌نظیر ایشان در عدم خروج از خیمه هنگام آوردن پیکر فرزندان شهیدش برای جلوگیری از شرمندگی امام (ع)، اظهار داشت: «ایشان در سخت‌ترین شرایط و هنگام آتش گرفتن خیمه‌ها، با تبعیت کامل از امام سجاد (ع)، ولایت و امامت را نجات داد و جریان عاشورا را تا ابد زنده نگه داشت». وی تاکید کرد که حسینی زیستن هزینه دارد و تسلیم‌ناپذیری درس بزرگ مکتب زینبی برای امروز ماست.

ایشان با اشاره به عبادت، صبر و فداکاری حضرت زینب (س) در جریان واقعه کربلا، خاطرنشان کرد: آن حضرت با وجود تحمل مصائب سنگین عاشورا، از مسیر بندگی و انجام وظیفه فاصله نگرفت و در دشوارترین لحظات، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ جان امام سجاد (ع) و پاسداری از جریان امامت ایفا کرد.

تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با اشاره به نقش حضرت زینب (س) در انتقال پیام عاشورا، گفت: اگر امام حسین (ع) با قیام خود حرکتی بزرگ را آغاز کرد، حضرت زینب (س) با صبر، شجاعت و روشنگری، پیام این قیام را حفظ و به نسل‌های بعد منتقل کرد. خواهر، صدای شهدا شد و امروز نیز مادران و خواهران شهدا ادامه‌دهندگان همین مسیر هستند.



تجلیل از نویسنده اثر، برگزیدگان مسابقه و خانواده‌های معظم شهدا

در بخش پایانی این همایش، با حضور حجت‌الاسلام حسین‌آبادی، معاون فرهنگی آستان مقدس مسجد جمکران و جمعی از مسئولان از استاد مائده آل‌مرتضی، نویسنده کتاب «ملت امام حسین (ع)» به پاس سال‌ها مجاهدت قرآنی و پژوهشی تجلیل به عمل آمد. هم‌چنین از برگزیدگان مسابقه سراسری کتابخوانی ملت امام حسین (ع) با اهدای هدایایی تقدیر شد.

آئین تجلیل و تکریم ویژه از مادران و خانواده‌های معزز شهدای والامقام (از جمله شهدای گرانقدر حسینی، صحرایی، کشاورز، شفیعی، جان‌قربان، عاجیلی، مرتضوی، علوی و...) پایان‌بخش این برنامه بود.

کتاب «ملت امام حسین (ع)؛ از کربلا تا ایران» اثری که به واکاوی پیوند عمیق و جدا نشدنی میان یاران باوفای سیدالشهدا در سال ۶۱ هجری و شهدای معاصر می‌پردازد. این پژوهش بر این اساس استوار است که تاریخ، صرفا تکرار رخدادها نیست، بلکه تکرار سنت‌های الهی است و الگوی بصیرت و شهادت‌طلبی عاشورایی، در هر عصری شواهد عینی خود را پیدا می‌کند. نویسندگان کتاب با بهره‌گیری از منابع معتبر و کهن تاریخی، ابتدا ویژگی‌های شخصیتی اصحاب کربلا را استخراج کرده و سپس با رویکردی تطبیقی، شباهت‌های آن‌ها را با شهدای انقلاب، دفاع مقدس و مدافعان حرم در ابعادی مانند شجاعت و نحوه شهادت بررسی کرده‌اند.

ساختار این اثر در چهار فصل اصلی تنظیم شده است که از پیشگامان و سفیرانی همچون حضرت مسلم (ع) آغاز کرده و تا جبهه مقاومت و چهره‌های بین‌المللی آن در دوران حاضر ادامه می‌دهد. مخاطب در میان این صفحات با جامعه‌شناسی عشق و فلسفه ایستادگی روبه‌رو می‌شود و می‌فهمد که چگونه یک ملت با تکیه بر فرهنگ شهادت، می‌تواند از مرزهای جغرافیایی کربلا فراتر رفته و هویتی واحد در رگ‌های مدافعان امنیت و سلامت در ایران، لبنان، یمن و عراق شکل دهد.

این اثر سعی می‌کند تا ثابت کند که کربلا تمام نشده و کاروان شهادت همچنان در جریان است. کتاب «ملت امام حسین (ع)» با هدف تقویت هویت نسل جوان نشان می‌دهد که شهدای معاصر آینه‌ای از یاران وفادار امام حسین (ع) هستند که ندای «هل من ناصر» ایشان را در زمان خویش لبیک گفته‌اند.