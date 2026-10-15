باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارش رویترز، حملات هدفمند ایران به مراکز و زیرساخت‌های مرتبط با حضور نظامی آمریکا در منطقه، چالش‌هایی برای پشتیبانی، لجستیک و ادامه عملیات نظامی واشنگتن ایجاد کرده است. پایگاه‌های نظامی آمریکا در خلیج فارس نقش مهمی در پشتیبانی هوایی، راداری و جنگ الکترونیک دارند؛ ازاین‌رو، آسیب‌دیدن یا محدودشدن فعالیت این مراکز می‌تواند بر نحوه اجرای عملیات نظامی تأثیر بگذارد.

پیامد‌های جنگ به حوزه نظامی محدود نمانده و امنیت زیرساخت‌ها، حمل‌ونقل، گردشگری و بازار انرژی کشور‌های منطقه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. افزایش نگرانی درباره امنیت مسیر‌های دریایی و تأسیسات حیاتی می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و ریسک سرمایه‌گذاری را بالا ببرد و به نوسان قیمت نفت دامن بزند.