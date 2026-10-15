شرکت نفت سوریه از حمله جدید به خط صادرات گاز در شمال شرق این کشور و وقوع آتش‌سوزی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شرکت نفت سوریه از وقوع عملیات خرابکارانه جدید علیه یک خط انتقال گاز در شمال شرق این کشور خبر داد؛ حمله‌ای که چهارمین مورد از این نوع از پایان ماه سپتامبر تاکنون به شمار می‌رود.

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) به نقل از «عدی الصطوف»، مدیر دفتر رسانه‌ای شرکت نفت سوریه، گزارش داد که خط صادرات گاز الجبسه در منطقه العربیدی، در فاصله حدود ۶۰ کیلومتری شهر الشدادی، هدف حمله قرار گرفت و در پی آن آتش‌سوزی رخ داد.

این مقام سوری افزود: «نهاد‌های مسئول در حال پیگیری تحولات برای رسیدگی به حادثه انفجار و مهار پیامد‌های آن هستند. منطقه از دسترس خارج شده، شیر‌های قطع‌کننده در دو سوی محل حمله بسته شده‌اند و محدوده اطراف نیز ایمن‌سازی شده است.»

مقام‌های سوری پیش‌تر در هفتم اکتبر از وقوع یک عملیات خرابکارانه علیه خط انتقال نفت در تأسیساتی واقع در استان حسکه خبر داده بودند و اعلام کردند که هویت عاملان این حادثه را شناسایی و آنها را بازداشت کرده‌اند.

همچنین انفجار دیگری در اول اکتبر در یک خط لوله گاز در نزدیکی دمشق، موجب خروج سه نیروگاه تولید برق از مدار شد.

در ۲۹ سپتامبر نیز انفجاری که ناشی از اقدامی مجرمانه توصیف شد، در خط لوله گاز در شرق سوریه رخ داد و باعث قطع گازرسانی به نیروگاه‌های تولید برق شد.

منبع: النشره

برچسب ها: پالایشگاه نفت ، نفت سوریه ، انفجار خط لوله
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