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عکس
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منتخبی از عکسهای خبری جهان / ۲۴ مهر ۱۴۰۵
تاریخ انتشار
۲۴ مهر ۱۴۰۵
۰۹:۴۱
کد خبر
۹۱۳۹۰۷۵
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در این آلبوم تصاویری از خبرها در گوشه و کنار جهان مشاهده میکنید که در روزهای اخیر در رسانهها منتشر شد و مورد توجه مخاطبان قرار گرفت.
بین الملل
عکس
باشگاه خبرنگاران جوان
منتخبی از عکسهای خبری جهان / ۲۴ مهر ۱۴۰۵
۰۹:۴۱
-
۲۴ مهر ۱۴۰۵
۹۱۳۹۰۷۵
۲۴ مهر ۱۴۰۵
۰۹:۴۱
بین الملل
عکس
در این آلبوم تصاویری از خبرها در گوشه و کنار جهان مشاهده میکنید که در روزهای اخیر در رسانهها منتشر شد و مورد توجه مخاطبان قرار گرفت.
۲۴ / ۰۷ / ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۱
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برچسب ها:
عکس خبری
،
عکس های منتخب جهان
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