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منتخبی از عکس‌های خبری جهان / ۲۴ مهر ۱۴۰۵

منتخبی از عکس‌های خبری جهان / ۲۴ مهر ۱۴۰۵
تاریخ انتشار ۲۴ مهر ۱۴۰۵ ۰۹:۴۱
کد خبر
۹۱۳۹۰۷۵
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در این آلبوم تصاویری از خبر‌ها در گوشه و کنار جهان مشاهده می‌کنید که در روز‌های اخیر در رسانه‌ها منتشر شد و مورد توجه مخاطبان قرار گرفت.

منتخبی از عکس‌های خبری جهان / ۲۴ مهر ۱۴۰۵

در این آلبوم تصاویری از خبر‌ها در گوشه و کنار جهان مشاهده می‌کنید که در روز‌های اخیر در رسانه‌ها منتشر شد و مورد توجه مخاطبان قرار گرفت.
۲۴ / ۰۷ / ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۱
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برچسب ها: عکس خبری ، عکس های منتخب جهان
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