رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» پس از سه روز فعالیت در اصفهان، با معرفی برگزیدگان هفت حوزه تخصصی به کار خود پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی- آیین اختتامیه رویداد ملی صنایع خلاق مانوین که از ۲۱ مهرماه در شهر اصفهان آغاز شده بود، با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، جمعی از مدیران کشوری و مسئولان استانی برگزار شد.

در این مراسم، علاوه بر ارائه گزارشی از روند برگزاری رویداد و ارزیابی طرح‌های شرکت‌کننده، برنامه‌های حمایتی جدید برای توسعه کسب‌وکار‌های خلاق تشریح و برگزیدگان هفت بخش تخصصی معرفی شدند.

معرفی برگزیدگان هفت حوزه تخصصی مانوین

در بخش پایانی مراسم، شرکت‌ها و مجموعه‌های برتر هفت حوزه صنایع خلاق معرفی شدند. بر اساس نتایج اعلام‌شده، برگزیدگان نشان طلایی مشمول حمایت مالی یک میلیارد تومانی و دریافت‌کنندگان نشان الماس مشمول حمایت دو میلیارد تومانی شدند؛ هرچند جزئیات حمایت برخی رتبه‌ها در اطلاعات اولیه به‌طور کامل مشخص نشده است.

نشر و تولید محتوای تصویری

در بخش نشر و محتوای تصویری شامل انیمیشن، فیلم، کمیک و دیگر قالب‌های تصویری، شرکت فراسوی ابعاد آسمان خیال رتبه نخست را به دست آورد.

مجموعه آرتا ماد هنر در جایگاه دوم قرار گرفت و رتبه‌های سوم و چهارم به ترتیب به اندیشه خالق رسانه و الگوی توسعه فرهنگ قلم اختصاص یافت. مؤسسه فرهنگی‌هنری کام نیز در فهرست برگزیدگان این بخش قرار گرفت.

برای هر یک از این مجموعه‌ها نشان طلایی و یک میلیارد تومان حمایت مالی اعلام شد.

همچنین شرکت نما نگاره درنگ گیتی با دریافت نشان الماس، مشمول حمایت دو میلیارد تومانی شد.

اسباب‌بازی و ابزار‌های توسعه مهارت

در حوزه تولید اسباب‌بازی و ابزار‌های ارتقای مهارت‌های علمی و آموزشی، شرکت خانه چوب زاگرس موفق به کسب رتبه نخست شد.

شرکت عروسک و اسباب‌بازی طرقه رتبه دوم، ایده‌پردازان مبتکر شریف رتبه سوم و سرام سازه مهستان رتبه چهارم را کسب کردند.

این چهار مجموعه نشان طلایی و حمایت مالی یک میلیارد تومانی دریافت می‌کنند.

نشان الماس این حوزه نیز به شرکت ایربیک رباتیک صد اختصاص یافت که برای آن دو میلیارد تومان حمایت مالی پیش‌بینی شده است.

بازی‌های دیجیتال

در بخش بازی‌های دیجیتال، شرکت سرگرمی‌سازان آسمان امید عنوان نخست را به دست آورد.

شرکت توسعه نرم‌افزار بهمن از استان مرکزی در رتبه دوم و نوآوران برتر دانای پارسی از استان سمنان در رتبه سوم قرار گرفتند.

همچنین شرکت مدهوش هنر هادی رتبه چهارم و رویانگار شباهنگ رتبه پنجم را کسب کردند.

هر پنج شرکت به‌عنوان دریافت‌کننده نشان طلایی معرفی شدند و حمایت مالی یک میلیارد تومانی برای آنها در نظر گرفته شد.

نشان الماس این بخش نیز به شرکت بوی مسیر بهشت رسید که مشمول حمایت دو میلیارد تومانی خواهد بود.

خدمات تجاری‌سازی و توسعه صنایع خلاق

در حوزه خدمات تجاری‌سازی صنایع خلاق، شرکت پای دیگ سنتی هورتاب رتبه نخست را کسب کرد.

مجموعه کیاگستر کاوش اسپادانا دوم شد و شرکت پیشگامان توسعه و نوآوری کندو در جایگاه سوم قرار گرفت.

شرکت ابعاد ناب دانش و هوشمند مشاور تجارت میلاد نیز به ترتیب رتبه‌های چهارم و پنجم را به دست آوردند.

برای پنج مجموعه برتر این بخش، نشان طلایی و یک میلیارد تومان حمایت مالی اعلام شد.

نشان الماس این حوزه به مجموعه کاوا هنر خلاق ماموت اختصاص یافت و حمایت مالی دو میلیارد تومانی برای آن پیش‌بینی شد.

کتاب، نشریات و بستر‌های انتشار محتوا

در بخش کتاب، نشریات و پلتفرم‌های عرضه و انتشار، شرکت راهکار‌های خلاق کلک خیال از استان تهران رتبه نخست را کسب کرد.

شرکت فرهنگی‌هنری رشد و نوآوری مدار با نام داستین در رتبه دوم قرار گرفت و شرکت کهکشان شگفت‌انگیز جوجه‌تیغی رتبه سوم را به دست آورد.

رتبه چهارم نیز به شرکت نعکاس مدیریت هوشمند اختصاص یافت.

در این حوزه، شرکت شبکه فناوری تجارت ثریا موفق به دریافت نشان الماس شد و حمایت مالی دو میلیارد تومانی برای آن اعلام شد.

جزئیات دقیق حمایت مالی رتبه‌های دوم تا چهارم این بخش در اطلاعات اولیه مشخص نشده است.

صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری

در حوزه صنایع دستی، موزه و گردشگری، شرکت نگار پوشان رضوان رتبه نخست را کسب کرد.

شرکت پایدار میراث آرکا در جایگاه دوم قرار گرفت و شرکت سفر فرنگار رادینو رتبه سوم را به دست آورد.

همچنین مهر فناوران تابش و نقش‌آفرینان هنراندیش مهرگان به ترتیب چهارم و پنجم شدند.

این پنج مجموعه با دریافت نشان طلایی، مشمول حمایت یک میلیارد تومانی شدند.

نشان الماس این بخش نیز به شرکت کارآگاهان خالق دان اختصاص یافت که حمایت مالی دو میلیارد تومانی برای آن اعلام شده است.

فناوری‌های نوین آموزش و یادگیری

در بخش محصولات و فناوری‌های نوین آموزشی، مؤسسه دانش‌بنیان مهاد رسانه پژوه رتبه نخست را کسب کرد.

شرکت آینده‌سازان یاسان در جایگاه دوم و خانه رادیو آماتوری کیهان در رتبه سوم قرار گرفتند.

گروه توانمندسازی پیله رتبه چهارم و مجموعه ایده‌پردازشگران آفاق البرز رتبه پنجم را به دست آوردند.

برای هر پنج مجموعه، نشان طلایی و یک میلیارد تومان حمایت مالی پیش‌بینی شد.

همچنین شرکت فرهنگی‌هنری طاهر نشان الماس این حوزه را دریافت کرد و مشمول حمایت دو میلیارد تومانی شد.

مانوین؛ گامی برای پیوند ایده‌های خلاق با فرصت‌های اقتصادی

رویداد ملی مانوین با حضور مجموعه‌هایی از حوزه‌های فرهنگی، هنری، آموزشی، فناورانه و خدماتی، بستری برای معرفی ظرفیت‌های نوآورانه و تقویت ارتباط میان فعالان صنایع خلاق فراهم کرد.

از مهم‌ترین دستاورد‌های اعلام‌شده این دوره می‌توان به مشارکت ۴۹۵ طرح، برگزاری صد‌ها جلسه ارزیابی و مشاوره تخصصی، معرفی برگزیدگان هفت حوزه و پیش‌بینی هزار میلیارد تومان منابع تسهیلاتی برای شرکت‌های خلاق اشاره کرد.

با پایان نخستین دوره این رویداد، تحقق اهداف بلندمدت مانوین به تداوم حمایت‌ها، اجرای برنامه‌های تأمین مالی، تسهیل دسترسی شرکت‌ها به بازار و گسترش همکاری میان بخش خصوصی و نهاد‌های مسئول وابسته خواهد بود.

برگزارکنندگان ابراز امیدواری کردند که مانوین در دوره‌های آینده به بستری پایدار برای شناسایی استعدادها، توسعه کسب‌وکار‌های نوآورانه و افزایش سهم صنایع خلاق در اقتصاد کشور تبدیل شود.