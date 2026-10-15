مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از آبرسانی به ۵۶۱۵ روستا از ابتدای اجرای برنامه پنج‌ساله هفتم تاکنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هاشم امینی با اشاره به عملکرد آبرسانی روستایی در دو سال نخست برنامه هفتم گفت: در سال نخست، از هدف‌گذاری آبرسانی به ۲۰۰۰ روستا، ۲۴۳۷ روستا تحت پوشش طرح‌های آبرسانی قرار گرفتند و در سال دوم نیز در برابر هدف ۲۰۰۰ روستا آبرسانی به ۲۳۵۲ روستا محقق شد.

او ادامه داد: در سال سوم اجرای برنامه، تاکنون آبرسانی به ۸۲۶ روستا انجام شده است و مجموع عملکرد آبرسانی روستایی از ابتدای برنامه هفتم  تا ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ به ۵۶۱۵ روستا رسیده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با تشریح بخشی از اقدامات زیرساختی انجام‌شده در این طرح‌ها گفت: اجرای پروژه‌های آبرسانی روستایی در مجموع شامل احداث و تجهیز ۳۷ ایستگاه پمپاژ، ایجاد ۳۵ هزار و ۶۲۰ مترمکعب مخزن ذخیره آب و اجرای یک‌هزار و ۵۹۸ کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع بوده است.

امینی ادامه داد: ظرفیت تأمین آب ایجادشده در این طرح‌ها به یک‌هزار و ۹۸۲ لیتر بر ثانیه می‌رسد و در مجموع، ۱۵۰ هزار و ۱۲۹ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۵۶۲ هزار نفر از مزایای این اقدامات بهره‌مند شده‌اند.

رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به گستره اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی خاطرنشان کرد: در مجموع، ۳۰۲ پروژه آبرسانی برای روستا‌های کشور اجرا شده است و اعتبار پیش‌بینی‌شده برای این طرح‌ها ۱۲ همت است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور همچنین با اشاره به هدف‌گذاری‌های برنامه هفتم خاطرنشان کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده، تاکنون هدف‌گذاری آبرسانی به یک‌هزار و ۵۲۴ روستا با جمعیت هدف ۷۰۹ هزار و ۸۶۰ نفر در مجموع برنامه پیش‌بینی شده است.

گفتنی است پویش «هر هفته ۵۰ روستا» با هدف تسریع در تکمیل طرح‌های آبرسانی و بهبود دسترسی روستاییان به آب شرب، در کنار برنامه‌های توسعه‌ای صنعت آب و فاضلاب کشور دنبال می‌شود.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو

برچسب ها: آب و فاضلاب ، آبرسانی
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