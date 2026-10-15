در حالی که اعتراضات ضد دولتی در آلبانی گسترش یافته، نخست وزیر این کشور گفت که قصدی برای استعفا ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در پی تشدید اعتراضات ضد دولتی و درگیری معترضان با پلیس در پایتخت آلبانی، «ادی راما» نخست‌وزیر این کشور گفت که استعفا نخواهد کرد و تغییر دولت صرفا از طریق انتخابات صورت می‌گیرد.

اعتراض‌ها که از تابستان در مخالفت با طرح ساخت یک مجموعه گردشگری با حمایت جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ آغاز شده بود، در روز‌های اخیر با پیوستن دانشجویان و افزایش خشونت‌ها وارد مرحله تازه‌ای شده است.

نخست وزیر آلبانی در گفت‌و‌گو با رویترز گفت: «دولت‌ها از طریق انتخابات تغییر می‌کنند. ما سال گذشته انتخابات برگزار کردیم، نه انقلاب.» 

در جریان تازه‌ترین درگیری‌ها در مقابل وزارت آموزش‌وپرورش آلبانی، پلیس ضدشورش برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد. بر اساس برآوردها، ۸۹ نفر، از جمله ۶۱ مأمور پلیس، زخمی شده‌اند. همچنین شماری از مغازه‌ها، ساختمان‌های دولتی و بانک‌ها آسیب دیده یا به آتش کشیده شده‌اند.

این اعتراض‌ها علاوه بر مخالفت با پروژه گردشگری جرد کوشنر، تحت تأثیر نارضایتی از فساد، افزایش هزینه‌های آموزش و عملکرد دولت شکل گرفته است. دانشجویان خواستار بهبود شرایط آموزشی و بازسازی ساختمان‌های دانشگاهی هستند.

پروژه کوشنر قرار است در امتداد سواحل بکر و مناطق حفاظت‌شده طبیعی، از جمله یک جزیره غیرمسکونی اجرا شود. مخالفان نگران‌اند که این طرح به محیط زیست منطقه آسیب بزند و منافع آن عمدتاً نصیب گروه‌های برخوردار شود.

منبع: گاردین

برچسب ها: نخست وزیر آلبانی ، اعتراضات دانشجویی ، جرد کوشنر
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