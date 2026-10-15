جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر ایستادگی در برابر تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: تا آخر در این میدان ایستاده‌ایم و دشمن را به عقب می‌رانیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر مصطفی ایزدی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امشب (پنجشنبه ۲۳ مهر) در حاشیه مراسم سالگرد شهادت حبیب حرم، شهید سردار حاج «حسین همدانی» در جمع خبرنگاران در واکنش به تحرکات آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: امروز با تجاوز آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی مواجه هستیم، اما همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس، رزمندگان اسلام با ایثارگری حماسه آفریدند، در برابر تجاوز دشمن نیز ایستادگی خواهیم کرد و اجازه هیچ‌گونه تجاوز و تعرضی به میهن مقدس خود را نخواهیم داد.

وی افزود: ما در جبهه مقاومت و در مسیر دفاع از ارزش‌های الهی، عدالت، حقیقت و محرومان جهان و منطقه، تا آخر ایستاده‌ایم.

دشمن در وضعیت متزلزلی قرار دارد

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره انتشار فهرست جدیدی از نام سرداران از سوی رژیم صهیونیستی گفت: ما در مسیری که طی می‌کنیم، می‌دانیم دشمن در چه وضعیت متزلزلی قرار دارد و برای اینکه بر این وضعیت متزلزل سرپوش بگذارد، هر بار مطالبی را مطرح می‌کند.

ایزدی ادامه داد: نیرو‌های ما در حوزه‌های زمینی، دریایی، هوایی، پدافند هوایی و امنیتی در سراسر کشور آمادگی دارند تا امنیت را تأمین و جبهه دفاعی کشور را مستحکم کنند.

وی تأکید کرد: ان‌شاءالله همان‌گونه که دشمن در جنگ‌های گذشته شکست خورد، در صورت کوچک‌ترین تحرک نیز با پاسخ مواجه خواهد شد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه، در پاسخ به پرسشی درباره خروج آمریکا از عراق و نقش مردم این کشور اظهار کرد: مردم عراق سابقه‌ای دیرینه در مبارزه با استعمار دارند و همان مردمی هستند که با محوریت علمای بزرگ، انگلیسی‌ها را از عراق بیرون راندند.

وی با اشاره به نقش نیرو‌های جبهه مقاومت و نیرو‌های وفادار به ارزش‌های انقلاب اسلامی در تحولات منطقه افزود: شرایطی در برابر دشمن ایجاد شد که خروج آمریکا از عراق نیز در امتداد آن قابل ارزیابی است؛ همان‌گونه که آمریکایی‌ها ناچار به خروج از افغانستان شدند و این خروج با شتاب و آشفتگی همراه بود.

منبع: ایسنا 

برچسب ها: فرمانده سپاه ، دشمن
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