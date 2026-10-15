بانک مرکزی لبنان در پی افزایش فشار‌های آمریکا برای انزوای اقتصادی ایران، مجوز فعالیت محلی بانک صادرات را لغو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بانک مرکزی لبنان در هفته جاری مجوز فعالیت محلی «بانک صادرات ایران» را لغو کرد؛ اقدامی که هم‌زمان با افزایش فشار‌های آمریکا بر کشور‌ها برای قطع روابط تجاری با ایران صورت گرفته است.

کریم سعید، رئیس بانک مرکزی لبنان، در گفت‌وگویی اعلام کرد که هدف از این اقدام، «ارسال پیامی روشن به جهان است مبنی بر اینکه ما برای محافظت از بخش بانکی خود در برابر هر طرفی که ممکن است آن را در معرض خطر سرایت بحران قرار دهد، مصمم هستیم».

وی افزود که تصمیم لبنان در پی تشدید محدودیت‌ها علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر بانک‌های مرکزی منطقه، از جمله بانک مرکزی امارات و بانک مرکزی ترکیه، اتخاذ شده و هم‌زمان با افزایش فشار‌های جهانی آمریکا صورت می‌گیرد.

واشنگتن در چارچوب تلاش‌های خود برای وادار کردن تهران به پذیرش شروط آمریکا برای پایان دادن به جنگ، کارزاری را با هدف انزوای اقتصادی ایران به راه انداخته است.

«بانک صادرات» یکی از قدیمی‌ترین بانک‌های تجاری ایران است که چندین شعبه در خارج از کشور دارد. ماه گذشته نیز انگلیس اعلام کرد که درخواست‌های جدید برای صدور مجوز فعالیت بانک‌های ایرانی مشمول تحریم‌های آمریکا، از جمله بانک صادرات، را رد خواهد کرد. این بانک شعبه‌ای در نزدیکی بانک مرکزی انگلیس، در منطقه مالی لندن، دارد.

کریم سعید در حاشیه نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول در بانکوک، پایتخت تایلند، گفت: «ما دیدیم که سایر اقتصاد‌های بزرگ‌تر و قدرتمندتر، مانند امارات و ترکیه، برای حفظ ارتباط بانک‌های خود با نظام مالی بین‌المللی، از چنین درخواست‌هایی پیروی کردند.»

وی در پایان تاکید کرد: «لبنان توان پذیرش چنین ریسک‌هایی را ندارد.»

منبع: الشرق

برچسب ها: بانک صادرات ، بانک مرکزی لبنان ، تحریم ایران
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