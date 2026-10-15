نفرات برتر مسابقات بخش پسران دستجات آزاد کشوری اینلاین اسلالوم آلپاین مشخص شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - روز اول مسابقات دستجات آزاد کشوری اینلاین اسلالوم آلپاین به میزبانی مجموعه ورزشی گردشگری نمک‌آبرود چالوس برگزار شد.

این مسابقات در ۱۱ رده سنی برای متولدان رده سنی ۲۰۱۸، ۲۰۱۷، ۲۰۱۶، ۲۰۱۵، ۲۰۱۴، ۲۰۱۳، ۲۰۱۲، ۲۰۱۱، ۲۰۱۰، ۲۰۰۹ و ۲۰۰۸، ۲۰۰۷، برگزار شد که نفرات مسابقات بدین شرح معرفی شدند؛

رده سنی ۲۰۱۸:

۱- امیرمهدی زرنوشه از تهران

۲- محمدامین محسنی حبیب‌آبادی از اصفهان

۳- آریا درداقلی از سمنان

رده سنی ۲۰۱۷:

۱- سید امیرسام زادهدی از مازندران

۲- سام ستونه از اصفهان

۳- امیر رهام مرادی از تهران

رده سنی ۲۰۱۶:

۱- مستعان موزویی از مازندران

۲- مهرشاد مولایی از مازندران

۳- پارسا خراسانی از اصفهان

رده سنی ۲۰۱۵:

۱- سید علی حسینی از اصفهان

۲- کیان اسکندری نصرآباد از خراسان رضوی

۳- مهراد قاسم‌زاده

در رده سنی ۲۰۱۴:

۱- آرش انصاری از مازندران

۲- محمدطاها گلرخی از خراسان رضوی

۳- کسری عرب‌عامری از سمنان

رده سنی ۲۰۱۳:

۱- علیرضا زرین‌کلو از تهران

۲- امید کیانپور از اصفهان

۳- امیرحسین لطف‌آبادی از خراسان رضوی

رده سنی ۲۰۱۲:

۱- معین اشرفی از تهران

۲- سهیل سرآمد از تهران

۳- سیدمحمد متین احمدزاده از خراسان رضوی

در رده سنی ۲۰۱۱:

۱- یونس علاقه‌بندیان از اصفهان

۲- ابوالفضل جباری

۳- سبحان طاهری

رده سنی ۲۰۱۰:

۱- امیر محمد حیدری عهد از تهران

۲- محمدصدرا زراعتی از خراسان رضوی

۳- محمدحسین زیرکی از تهران

رده سنی ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹:

۱- امیرعلی ذوقی از مازندران

۲- امیرماهان صادقی از تهران

۳- محمدعرفان عباسی‌پور از اصفهان

رده سنی ۲۰۰۷:

۱- ابراهیم جدیدیان از تهران

۲- بنیامین کریمی از اصفهان

۳- سامان دامن‌افشان از تهران

مسابقات بخش دختران اینلاین اسلالوم آلپاین قهرمانی کشور فردا جمعه ۲۴ مهرماه در مجموعه ورزشی گردشگری نمک‌آبرود چالوس برگزار می‌شود.