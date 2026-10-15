باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - توماس فریدمن، نویسنده مشهور آمریکایی معتقد است توافق دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای واردات گازوئیل روسیه در ازای کاهش فشار‌ها بر مسکو در جنگ با اوکراین، به معنای چشم‌پوشی از ارزش‌های دموکراتیک آمریکاست. او هشدار می‌دهد که ملاحظات انتخاباتی ممکن است واشنگتن را به قربانی کردن متحد اوکراینی خود برای جلب رضایت ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، سوق دهد.

فریدمن در مقاله‌ای با عنوان «معامله ترامپ؛ دموکراسی در برابر گازوئیل، مایه شرمساری همه ماست» که در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده، ترامپ را با نویل چمبرلین، نخست‌وزیر پیشین انگلیس، مقایسه کرده است؛ سیاستمداری که نامش با سیاست مماشات در برابر هیتلر پیش از جنگ جهانی دوم گره خورده است. با این حال، فریدمن معتقد است انگیزه‌های رئیس‌جمهور کنونی آمریکا کمتر به تلاش برای جلوگیری از وقوع یک جنگ جهانی مربوط می‌شود و بیشتر با تلاش برای جلوگیری از کاهش کرسی‌های جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره ارتباط دارد.

تقدم منافع مالی بر ارزش‌های دموکراتیک

فریدمن می‌گوید باور ندارد که ترامپ برای منافع پوتین فعالیت می‌کند یا از او پول دریافت می‌کند؛ بلکه به اعتقاد او، مشکل عمیق‌تر است. به ارزیابی این نویسنده، رئیس‌جمهور آمریکا منافع مالی و تجاری را بر ارزش‌های دموکراتیک مقدم می‌داند. او هشدار می‌دهد که استفاده از مقام ریاست‌جمهوری برای کسب منافع سیاسی یا اقتصادی در داخل کشور، باعث می‌شود خود آمریکا نیز پیامد‌های این عقب‌گرد را متحمل شود.

به نوشته این نویسنده، توافق با روسیه در شرایطی صورت می‌گیرد که افزایش قیمت گازوئیل، جمهوری‌خواهان را در آستانه انتخابات تحت فشار قرار داده است. با این حال، واردات سوخت روسیه ممکن است درآمد‌های بیشتری نصیب کرملین کند که از آن برای تامین مالی جنگ استفاده خواهد کرد؛ بدون آنکه لزوما کاهش محسوسی در قیمت‌ها یا افزایش چشمگیری در عرضه سوخت به همراه داشته باشد.

فریدمن اضافه می‌کند که دولت ترامپ از اوکراین خواسته است از حمله به پالایشگاه‌های نفت روسیه خودداری کند، اما درخواست مشابهی از پوتین برای توقف حمله به تاسیسات انرژی اوکراین مطرح نکرده است.

انتقاد‌ها و هشدار‌ها

فریدمن همچنین از جمهوری‌خواهانی انتقاد می‌کند که در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن، از دولت او خواسته بودند تسلیحات بیشتری در اختیار اوکراین قرار دهد. این افراد هشدار داده بودند که تاخیر در ارسال موشک‌ها، جنگ را طولانی‌تر و منافع آمریکا را تهدید می‌کند.

او به‌طور ویژه از تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه، انتقاد می‌کند که به جمع ۱۲ سناتور، شامل شش جمهوری‌خواه، نپیوست؛ افرادی که از ترامپ خواسته بودند از توافق گازوئیل عقب‌نشینی کند و مجوز اجرای آن را لغو کند.

این نویسنده همچنین درباره پیامد‌های مشارکت احتمالی استیو ویتکاف، فرستاده آمریکا و جرد کوشنر، داماد ترامپ در تدوین این توافق هشدار می‌دهد. او از این دو نفر می‌خواهد با توافق مخالفت کنند تا نامشان در تاریخ با رها کردن اوکراین گره نخورد.

فریدمن در پایان تاکید می‌کند که موضوع فراتر از یک قرارداد سوخت یا اختلافی انتخاباتی است؛ از نظر او، این مسئله آزمونی برای مشخص شدن این موضوع است که آیا آمریکا همچنان به دفاع از دموکراسی و متحدانش ادامه خواهد داد یا منافع سیاسی کوتاه‌مدت خود را بهانه‌ای برای عقب‌نشینی از تعهدات بین‌المللی‌اش قرار می‌دهد.

منبع: الجزیره