باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده - دکتر رضازاده رئیس اورژانس پیش بیمارستانی آذربایجان غربی گفت: وقوع این حادثه در جاده دریا (نرسیده به روستای قره‌حسنلو خواجه‌پاشا) ساعت ۱۸:۱۵ شامگاهس امروز به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ اعلام شد که بلافاصله ۳ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

وی افزود: بر اساس گزارش افراد حاضر در صحنه، یکی از افراد برای تعمیر پمپ شناور وارد چاه شده و به‌دلیل تجمع گازهای سمی و کمبود اکسیژن دچار خفگی شده است. دو نفر دیگر نیز برای کمک به او وارد چاه شدند و در پی استنشاق گازهای محبوس در فضای بسته جان باختند.

رضازاده اضافه کرد:وجود حضور سریع نیروهای اورژانس، هر سه نفر پیش از رسیدن آمبولانس جان خود را از دست داده بودند و هنگام رسیدن امدادگران علائم حیاتی نداشتند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان با ابراز تأسف و تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان، درباره خطر ورود به فضاهای بسته هشدار داد و گفت: چاه‌ها و مخازن ممکن است محل تجمع گازهای کشنده و کمبود اکسیژن باشند و ورود به آن‌ها به تجهیزات تنفسی استاندارد نیاز دارد.

او از شهروندان خواست در صورت وقوع چنین حوادثی، برای نجات افراد به‌طور خودسرانه وارد چاه یا فضای بسته نشوند و موضوع را بلافاصله به آتش‌نشانی و اورژانس اطلاع دهند تا از وقوع حوادث زنجیره‌ای جلوگیری شود