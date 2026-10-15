معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: در زمینه جذب و نگهداشت پرستار دچار کمبود هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت در گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که به ازای هر ۱۰ درصد کمبود نیرو میزان مرگ یا کاهش مراقبت از بیماران در مراکز درمانی ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

به گفته وی الان کمبود پرستار نداریم، اما در زمینه جذب و نگهداشت پرستار دچار کمبود هستیم. نظام پرداخت پرستاران اصلاح شده و برای سال جاری یک ردیف ۲ همتی برای همکاران پرستار تحت عنوان زیست پرستار در نظر گرفته شده است تا محل اسکانی برای همکاران باشد.

عبادی بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد تا ۵ سال آینده در دنیا شاهد ۹ میلیون کمبود پرستار خواهیم بود؛ برای تربیت پرستار هزینه می‌شود و باید از این سرمایه استفاده کرد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت تصریح کرد: اکنون نیازمند یک برنامه ملی نگهداشت نیروی پرستار هستیم. در قانون ارتقای بهره وری، ضرایب خاص براساس شیفت‌های نامتعارف مانند شیفت شب در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: معتقدیم که نظام پرداخت کشور یک نظام منسوخ در دنیا محسوب می شود؛  مدل پرداخت مبتنی بر عملکرد روش منسوخ شده در دنیا است و قرار است در پزشکی نیز به بسته‌های خدمتی سوق یابد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت افزود: آنچه که در زمینه پرداخت در دنیا عرف است، به این ترتیب است که بین پرستاران و پزشک عمومی بین ۲ تا ۲.۵ برابر فاصله حداکثری وجود دارد و بین پرستاران و متخصصین بین ۳ تا ۵ برابر که اگر این عرف پذیرفته شود، گله‌مندی‌ها کمتر می‌شود.

عبادی گفت: در نظام سلامت چالشی که وجود دارد این است که نظام پرداخت متناسب با خدماتی که همه گروه‌های مختلف انجام می‌دهند نیست .

در ادامه ابوطالبی، رئیس شورای عالی سازمان نظام پرستاری گفت: ما اصلا کمبود پرستار نداریم و کمبود در عزم و اراده استخدام داریم.

وی افزود: در دوران کرونا ما کمبود نیروی استخدام شده داشتیم و از نیروهای داوطلب استفاده کردیم. تعرفه‌گذاری پرستاری ۱۵ ساله مصوب شد و تبدیل به قانون شد اما اراده‌ای برای اجرای آن نبود و پس از اجرا هم، همکاری برای برطرف شدن مشکلات آن انجام نشد.

 

برچسب ها: خدمات پرستاری ، تعرفه گذاری پرستاری
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