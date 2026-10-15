وزیر خارجه سوریه در سفری رسمی وارد پایتخت عربستان شد تا با مقامات این کشور پیرامون تقویت روابط دوجانبه رایزنی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) گزارش داد که اسعد الشیبانی، وزیر خارجه این کشور در رأس هیئتی بلندپایه برای سفری رسمی وارد ریاض، پایتخت عربستان شده است.

گفته شده این سفر با هدف تقویت رایزنی‌ها و توسعه روابط دوجانبه میان دو کشور انجام می‌شود.

هنوز جزئیاتی درباره مدت این سفر، برنامه دقیق آن یا مقام‌هایی که الشیبانی قرار است با آنها دیدار کند، منتشر نشده است.

الشیبانی روز یکشنبه در گفت‌و‌گو با فیصل بن فرحان، همتای سعودی خود، آخرین تحولات منطقه‌ای را بررسی کرده بود.

دو وزیر آخرین بار در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کرده بودند.

اخیرا گزارش‌های رسانه‌ای منتشر شده است مبنی بر اینکه سوریه قصد اعزام نیرو به عربستان را دارد تا به این کشور در جنگ با یمن کمک کند. با این حال، احمد موفق زیدان، مشاور رسانه‌ای ریاست جمهوری سوریه این گزارش‌ها را «بی‌اساس» خوانده و کاملا رد کرده است.

در همین حال، یک دیپلمات سوری ناشناس در پاسخ به رویترز گفته است که اگر عربستان درخواست همکاری نظامی یا تبادل تخصص کند، این همکاری صرفاً از مجاری رسمی و در چارچوب توافق‌های دوجانبه انجام خواهد شد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: وزیر خارجه سوریه ، عربستان ، ریاض
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