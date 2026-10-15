باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان در تماس تلفنی با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، خواستار اعمال فشار بر رژیم تروریستی اسرائیل برای توقف حملات به جنوب لبنان و پایبندی به مفاد توافق چارچوب شد.

عون همچنین تاکید کرد که ارتش و نیرو‌های امنیتی لبنان به وظایف خود برای اجرای تصمیمات مربوط به منع فعالیت‌های مسلحانه، مصادره سلاح و مهمات و مقابله با قاچاق عمل می‌کنند.

او افزود که نهاد‌های قضایی نیز پرونده‌های ارجاع‌شده را پیگیری می‌کنند و در برخورد با متخلفان و اجرای قانون، هیچ‌گونه اغماضی نخواهد شد.

توافق چارچوب که ۲۶ ژوئن گذشته میان لبنان و رژیم تروریستی اسرائیل در واشنگتن منعقد شد، بر گسترش حاکمیت ارتش لبنان در جنوب این کشور، مشروط به خلع سلاح حزب‌الله، تاکید دارد؛ روندی که قرار است از مناطق آزمایشی آغاز شود که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل از آنها عقب‌نشینی می‌کند.

منبع: اسپوتنیک