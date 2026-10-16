باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - تیم فوتبال میلان در هفته دوم رقابت‌های لیگ اروپا موفق شد با نتیجه ۴ بر صفر از سد سالزبورگ عبور کند و به یک پیروزی قاطع دست یابد.

آلفادیو سیسه ستاره این دیدار بود و در دقایق ۱۵، ۳۲ و ۴۹ سه بار دروازه سالزبورگ را باز کرد تا با ثبت هت‌تریک، نقش اصلی را در برتری میلان ایفا کند.

در ادامه، گونچالو راموس در دقیقه ۷۲ گل چهارم میلان را به ثمر رساند تا پیروزی پرگل این تیم قطعی شود.

البته میلان در دقایق پایانی با اخراج فیلیپو تراچیانو در دقیقه ۸۳، ده‌نفره به کار خود ادامه داد؛ با این حال، این اتفاق نتوانست مانع ثبت پیروزی قاطع روسونری شود.