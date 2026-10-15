مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: با ورود موج جدید از سمت شمال غرب در روز جمعه، گستره بارندگی‌ها در مناطق مختلف کشور وسیع‌تر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: سامانه بارشی جدیدی از اواخر امشب از سمت شمال غرب کشور را در بر می‌گیرد و فعالیت خود را با بارش‌های پراکنده در مناطق مختلف آغاز می‌کند.

وی افزود:بخش‌های جنوبی کشور شامل مناطقی از استان فارس، بخش‌های شرقی استان بوشهر، جنوب کرمان، شمال هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان، امشب شاهد افزایش ابر، رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید لحظه‌ای خواهد بود.

او گفت:  با توجه به احتمال وقوع روان‌آب و بالا آمدن آب رودخانه‌ها، شهروندان از اقامت و توقف در حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند. همچنین وزش باد شدید شاید موجب خسارت دیدن سازه‌ها شود.

او گفت: با ورود موج دیگری از سمت شمال غرب در روز جمعه، گستره بارندگی‌ها در این مناطق وسیع‌تر می‌شود.

وی افزود: در استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، کردستان، همدان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، بخش‌هایی از اصفهان، ارتفاعات البرز و همچنین استان‌های قزوین، البرز و تهران، بارش باران پیش‌بینی می‌شود.

او یادآور شد: روز جمعه نیز در بخش‌های جنوبی به سمت جنوب شرق کشور، گاه افزایش ابر و بارش پراکنده رخ دهد. اعتبار هشدار سطح زرد هواشناسی همچنان برای روز جمعه باقی است و احتمال روان‌آب و بالا آمدن آب رودخانه‌ها در این مناطق پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: طی روزهای آینده و تا روز دوشنبه، حرکت متناوب امواج در بخش‌های غربی و شمالی کشور تداوم خواهد داشت و بارندگی‌ها به شکل متناوب در این نواحی پیش‌بینی می‌شود.

او گفت: پدیده وزش باد نیز در بخش‌های شرقی کشور گاه با گرد و خاک همراه بوده و به کاهش کیفیت هوا منجر خواهد شد؛ ضمن اینکه در بخش‌های غربی و شمال غرب کشور نیز بارش‌ها گاهی با وزش باد شدید همراهی خواهد شد.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
وزش باد شدید در نواحی شمال شرق کشور تا ۵ روز آینده
بارش باران طی دو روز آینده در بسیاری از نقاط کشور
بارش پراکنده باران در برخی از نواحی شمال و شمال غرب کشور
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بازگشایی سامانه ثبت‌نام مسکن در شهرهای کوچک و میانی تا پایان آبان
زیرساخت کیف پول کارکنان دولت آماده شد؛ دو وزارتخانه آماده اجرای آزمایشی
ایران آماده همکاری با کشور‌های منطقه برای توسعه حمل‌ونقل ارزان و روان است + فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۲۳ مهر
بازگشایی ۹۰ روزه کارت‌های بازرگانی مسدودشده واحدهای تولیدی صادرات‌محور
تسریع در اجرای پروژه‌های مسکن شهری با پیگیری مستمر تعهدات استان‌ها + فیلم
ورود سامانه بارشی جدید کشور از روز جمعه
همتی: اولویت ارزی بانک مرکزی، تامین کالا‌های اساسی مردم است
آبرسانی به ۵۶۱۵ روستا از ابتدای اجرای برنامه هفتم
آخرین اخبار
ورود سامانه بارشی جدید کشور از روز جمعه
آبرسانی به ۵۶۱۵ روستا از ابتدای اجرای برنامه هفتم
بازگشایی سامانه ثبت‌نام مسکن در شهرهای کوچک و میانی تا پایان آبان
زیرساخت کیف پول کارکنان دولت آماده شد؛ دو وزارتخانه آماده اجرای آزمایشی
ایران آماده همکاری با کشور‌های منطقه برای توسعه حمل‌ونقل ارزان و روان است + فیلم
بازگشایی ۹۰ روزه کارت‌های بازرگانی مسدودشده واحدهای تولیدی صادرات‌محور
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۲۳ مهر
همتی: اولویت ارزی بانک مرکزی، تامین کالا‌های اساسی مردم است
تسریع در اجرای پروژه‌های مسکن شهری با پیگیری مستمر تعهدات استان‌ها + فیلم
پیشرفت فیزیکی فاز ۱۴ پارس جنوبی به ۷۴ درصد رسید+ فیلم
توسعه انرژی بادی؛ فرصتی برای تقویت امنیت انرژی کشور
تولید روغن به بیش از یک میلیون و ۶۱ هزار تن رسید + فیلم
نظارت سازمان استاندارد بر صنایع غذایی، خودرو و آسانسور چگونه است؟