باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: سامانه بارشی جدیدی از اواخر امشب از سمت شمال غرب کشور را در بر می‌گیرد و فعالیت خود را با بارش‌های پراکنده در مناطق مختلف آغاز می‌کند.

وی افزود:بخش‌های جنوبی کشور شامل مناطقی از استان فارس، بخش‌های شرقی استان بوشهر، جنوب کرمان، شمال هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان، امشب شاهد افزایش ابر، رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید لحظه‌ای خواهد بود.

او گفت: با توجه به احتمال وقوع روان‌آب و بالا آمدن آب رودخانه‌ها، شهروندان از اقامت و توقف در حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند. همچنین وزش باد شدید شاید موجب خسارت دیدن سازه‌ها شود.

او گفت: با ورود موج دیگری از سمت شمال غرب در روز جمعه، گستره بارندگی‌ها در این مناطق وسیع‌تر می‌شود.

وی افزود: در استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، کردستان، همدان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، بخش‌هایی از اصفهان، ارتفاعات البرز و همچنین استان‌های قزوین، البرز و تهران، بارش باران پیش‌بینی می‌شود.

او یادآور شد: روز جمعه نیز در بخش‌های جنوبی به سمت جنوب شرق کشور، گاه افزایش ابر و بارش پراکنده رخ دهد. اعتبار هشدار سطح زرد هواشناسی همچنان برای روز جمعه باقی است و احتمال روان‌آب و بالا آمدن آب رودخانه‌ها در این مناطق پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: طی روزهای آینده و تا روز دوشنبه، حرکت متناوب امواج در بخش‌های غربی و شمالی کشور تداوم خواهد داشت و بارندگی‌ها به شکل متناوب در این نواحی پیش‌بینی می‌شود.

او گفت: پدیده وزش باد نیز در بخش‌های شرقی کشور گاه با گرد و خاک همراه بوده و به کاهش کیفیت هوا منجر خواهد شد؛ ضمن اینکه در بخش‌های غربی و شمال غرب کشور نیز بارش‌ها گاهی با وزش باد شدید همراهی خواهد شد.