آکسیوس گزارش داد همزمان با بازگشت خدمات استارلینک و استارشیلد به ظرفیت کامل، اوکراین حمله به پالایشگاه نفت روسیه را از سر گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آکسیوس به نقل از یک مقام اوکراینی گزارش داد که سرویس‌های ماهواره‌ای استارلینک و استارشیلد، که ابزار‌های حیاتی در جنگ اوکراین علیه روسیه هستند، پس از کاهش غیرمنتظره خدمات در این هفته، به ظرفیت کامل خود بازگشته‌اند و اوکراین همزمان با این اقدام، حمله‌ای شبانه به یک پالایشگاه نفت روسیه انجام داده و از درخواست دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای توقف هدف قرار دادن این تأسیسات سرپیچی کرده است.

این وب‌سایت توضیح داد که این دو تحول، تنش در روابط آمریکا و اوکراین را افزایش داده است، آن هم در زمانی که جنگ با روسیه ادامه دارد و پس از آنکه دولت ترامپ هفته گذشته با لغو تحریم‌ها علیه فروش نفت روسیه، از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، جانبداری کرد و این امر باعث خشم کیف شد، زیرا ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، این تصمیم را «ضعیف» و «هدیه‌ای به پوتین» توصیف کرد، ترامپ در پاسخ از اوکراین خواست تا رئیس جمهور جدیدی انتخاب کند.

این وب‌سایت خاطرنشان کرد که بحران این هفته زمانی بدتر شد که شرکت اسپیس‌ایکس متعلق به ایلان ماسک، سرویس استارلینک خود را که برای اهداف دفاعی در نبرد‌ها استفاده می‌شود، محدود کرد، در حالی که سرویس استارشیلد که برای عملیات جنگی تهاجمی استفاده می‌شود و توسط دولت آمریکا کنترل می‌شود نیز کند شد. هر دو سرویس پس از بیش از یک روز دوباره برقرار شدند، در حالی که اوکراین به یک پالایشگاه نفت روسیه شلیک کرد، چیزی که بعید است مقامات آمریکایی آن را مثبت ارزیابی کنند.

این وب‌سایت در پایان نوشت که این مقام اوکراینی گفته است که کشورش حملات هوایی را از سر گرفته است، زیرا روسیه علیرغم اعلام ترامپ مبنی بر توافق دو طرف بر سر آتش‌بس، همچنان به هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی اوکراین ادامه می‌دهد، اعلامی که زلنسکی را غافلگیر کرد.

منبع: النشره