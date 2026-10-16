باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - روح‌الله بابایی صالح نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به جایگاه وحدت در اندیشه رهبر شهید انقلاب گفت: حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای عزیز همواره در سخنان، اندیشه‌ها و عملکردشان به موضوع وحدت در جامعه و همبستگی میان دستگاه‌ها اشاره می‌کردند البته با وجود اینکه ما تفکیک قوا را داشتیم، ایشان همیشه بر وحدت قوا نیز تاکید می‌کردند لذا وحدت باید همچنان حفظ شود و رهبر جدیدمان، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای نیز بر وحدت تأکید دارند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم بیان کرد: وحدت در عمل، در میان مردم، در خیابان‌ها و همچنین در میان نظامیان و تمام نیروهای مسلح کشور، در راستای دفاع از کشور وجود دارد، اما مردم انتظارات بیشتری از دولتمردان و قوای سه‌گانه دارند و انتظار دارند که مسئولان نیز این وحدت را در عمل نشان دهند.

نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج در مجلس دهم اظهار کرد: نباید این‌گونه باشد که مردم همواره در کنار مسئولان باشند و هر زمان که مسئولان به مردم نیاز دارند، مردم در صحنه حضور پیدا کنند بلکه مردم نیز انتظار دارند که مسئولان وحدت را در میان خود حفظ کنند، در کنار یکدیگر باشند و در کنار نیروهای مسلح قرار بگیرند.

نماینده ادوار مجلس تاکید کرد: ما با دشمنانی بسیار بسیار پلید مواجه هستیم؛ اسرائیل کودک‌کش و آمریکای جنایتکار دست به دست یکدیگر داده‌اند و با همراهی عده‌ای از ایادی خود در منطقه، به ما حمله کرده‌اند.

بابایی صالح اضافه کرد: اگر از بیرون ضربه‌ای وارد شود، قابل درک است، اما اگر خدای‌ناکرده از داخل دچار اختلاف شویم، دشمنان گستاخ‌تر و قوی‌تر می‌شوند البته مردم پای کار هستند و تا جایی که نیاز باشد، در میدان حضور دارند، اما موضوع این است که کشورهای دیگر نیز باید این شرایط را ببینند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم عنوان کرد: ما به کشورمان، میهنمان و وطنمان حمله نکرده‌ایم، بلکه در برابر جنایت‌هایی مانند حمله به مدرسه، مراسم عروسی، مردم، مناطق مختلف، نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها، از سرزمین خود، ملت خود و ناموس خود دفاع کرده‌ایم و دفاع خواهیم کرد و ان‌شاءالله به حول و قوه الهی، نیروهای مسلح ما این توانمندی را قوی‌تر از گذشته نشان خواهند داد؛ نیروهایی که با پشتیبانی مردم مبعوث شده‌اند.

نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج در مجلس دهم بیان کرد: دشمن با تحریمی که انجام داده به کشورهای مختلف دستور داده تا فرودگاه‌ها را بر ایرانیان ببندند، مراوده نداشته باشند، خریدوفروش نکنند و صادرات نداشته باشند، اما خداوند عنایتی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران کرده است و ما را در موقعیتی قرار داده که نبض دنیا در آنجاست و می‌توانیم آن گلوگاه را تحت فشار قرار دهیم و نیروهای مسلح ما کاملاً بر این موقعیت مسلط هستند و قطعاً پیروزی با اسلام و جمهوری اسلامی ایران است.

نماینده ادوار مجلس تاکید کرد: مذاکره باید از سوی دولت انجام شود و مسئولیت آن نیز با دولت است، اما ما در حالت دفاع قرار داریم. من حقیقتاً معتقدم که اعتماد به جناب آقای قالیباف که اکنون ریاست مجلس را برعهده دارند، برای مسئولیت دیپلماسی کار بسیار خوبی است چون هم ریاست و هم جنگ را می‌داند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم اضافه کرد: در کنار ایشان، ما و نمایندگانی که در حال حاضر در مجلس حضور دارند، نباید موجب اختلاف شویم و همه باید به فکر وحدت باشند چراکه ما در شرایط جنگی به سر می‌بریم.

بابایی صالح اظهار کرد: همه باید دست به دست یکدیگر بدهند و کمک کنند. مجلس و قوه قضاییه باید دست دولت را بگیرند و دولت نیز باید تمام فکر و ذهن خود را به خدمت‌رسانی به ملت معطوف کند. مردم در خیابان‌ها و میدان‌ها حضور دارند و از انقلاب و نظام خود حمایت می‌کنند؛ بنابراین، مسئولان نیز باید از مردم حمایت کنند. همان‌طور که مردم حمایت کرده‌اند، مسئولان هم باید حمایت کنند.

نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج در مجلس دهم تصریح کرد: در موضوع دیپلماسی پارلمانی، هرکدام از نمایندگان، نماینده یک شهر یا شهرستان هستند. ۲۹۰ نماینده در کشور، نمایندگی ۸۵ میلیون نفر را بر عهده دارند. آن‌ها می‌توانند با آگاهی‌بخشی، گفت‌وگو با مردم و حضور در جامعه، درباره فشارها، تهدیدها و مسائل مختلف اطلاع‌رسانی کنند.

نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه آزموده را آزمودن خطاست، گفت: ما نباید دوباره با آمریکا و اسرائیل همان مسیرهای گذشته را تجربه کنیم چراکه از نگاه ما، ذات و ماهیت آن‌ها پلید است. آن‌ها نه با ملت ایران، نه با مسئولان، نه با نظامیان، نه با کودکان و نه با هیچ قشری، چه مخالف نظام و چه موافق نظام، رفتار خوبی ندارند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم تاکید کرد: آن‌ها با اسلام مشکل دارند؛ زیرا اسلام در برابر آن‌ها می‌ایستد. اسلام و آرمان‌ها و ایدئولوژی‌های اسلامی، به‌ویژه اسلام ناب محمدی در برابر آن‌ها قرار دارد. منظور ما اسلام ناب محمدی است، نه اسلامی که در عربستان و کشورهای خلیج فارس وجود دارد چون آن‌ها با اسلام ناب محمدی مخالف‌اند.

بابایی صالح اظهار کرد: ما باید دست در دست یکدیگر بدهیم و از اسلام، حکومت، ناموس، انقلاب و خون شهدا حمایت کنیم؛ به‌خصوص از خون شهید قائد و فرزندان، کودکان و دانش‌آموزان خود دفاع کنیم.