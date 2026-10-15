سخنگوی وزارت خارجه فرانسه از آغاز استقرار تجهیزات نظامی این کشور در عربستان در چارچوب توافق حفاظت از تأسیسات نفتی ریاض خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پاسکال کنفاورو، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد که این کشور استقرار تجهیزات نظامی خود در عربستان را آغاز کرده است.

کنفاورو در یک نشست خبری گفت فرانسه اجرای بخش‌های عملیاتی توافق‌نامه کمک به حفاظت از تأسیسات نفتی عربستان را آغاز کرده است؛ هرچند که جزئیاتی درباره نوع حمایت نظامی ارسال‌شده به عربستان ارائه نکرد.

اواخر ماه گذشته میلادی یک منبع دیپلماتیک فرانسوی به خبرگزاری فرانسه گفت پاریس آمادگی دارد در حفاظت از زیرساخت‌های انرژی عربستان، به‌ویژه تأسیسات بندر ینبع و خط لوله انتقال نفت از شرق به غرب این کشور، مشارکت کند.

در ادامه، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه رسماً اعلام کرد که این کشور نیرو‌های نظامی، رادار‌ها و سامانه‌های دفاعی به عربستان اعزام خواهد کرد تا از تأسیسات انرژی در بندر ینبع محافظت کند. او تأکید کرد که این اقدام به معنای ورود فرانسه به درگیری نظامی نخواهد بود.

منبع: الجزیره