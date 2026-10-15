سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات اد میلیبند وزیر امور خارجه انگلیس نوشت: دولت انگلیس نمی‌تواند با فرافکنی و وارونه‌نمایی واقعیت، نقش مخرب خود در ناامنی غرب آسیا را کتمان کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات اد میلیبند وزیر امور خارجه انگلیس که اقدامات دفاعی ایران را «تجاوز» نامیده است، در شبکه ایکس نوشت:

«آشوبی که منطقه ما را فراگرفته است نتیجه مداخلات غیرقانونی است، از جمله مداخلاتی که انگلیس از آنها حمایت کرده یا در آنها نقش داشته است.

اینکه وزیر خارجه انگلیس، ایران را «متجاوز» می‌نامد - در حالی که ظرف تنها ۹ ماه، دو نوبت آن هم در حین مذاکرات دیپلماتیک مورد تجاوز نظامی قرار گرفت - به منزله وارونه‌نمایی سخیف واقعیت و عوض‌کردن واضح جای متجاوز و قربانی است. این موضع، نقطه عطف تازه‌ای در کارنامه طولانی تحرکات خصمانه انگلیس علیه ملت ایران به شمار می‌رود.

این موضع انگلیس در قبال ایران مثل آن است که آلمان نازی را «مدافع صلح» بخوانند و انگلیس و متحدانش در جنگ جهانی دوم را «تجاوزگر» معرفی کنند!»

برچسب ها: انگلیس ، وزارت امور خارجه
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