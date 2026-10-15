باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، شامگاه پنجشنبه ۲۳ مهر در آیین اختتامیه یازدهمین جشنواره ملی اعتکاف در دانشگاه افسری امام علی (ع) ارتش، با خیرمقدم به حاضران اظهار کرد: به فیضیه ارتش جمهوری اسلامی ایران بسیار خوش آمدید. اینجا قدمگاه امام عزیز و شهید ماست. اگر درست به یاد داشته باشم، ایشان ۳۹ بار به این مکان تشریف آوردند و علاقه بسیاری به این مجموعه داشتند.

وی افزود: از اینجا شهدای بزرگی برخاسته‌اند؛ شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی رحمت‌الله علیه و بسیاری از شهدای دیگر. آنچه دل ما را می‌سوزاند، این است که تصویر امام عزیزمان اینجاست، ما زنده‌ایم و سخن می‌گوییم، اما امام عزیز ما به شهادت رسیده است. این مکان، جایگاهی خاص دارد.

فرمانده کل ارتش در ادامه اظهار کرد: از همه کسانی که برای اعتکاف زحمت می‌کشند، برگزارکنندگان این مراسم و همه خادمان اعتکاف، به سهم خود صمیمانه تشکر می‌کنم.

سرلشکر حاتمی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین منبع قدرت، ایمان است، تصریح کرد: اگر در جنگی که در این مدت اخیر به ما تحمیل شد، سرافرازانه پیروز شدیم و دشمن با سرافکندگی شکست خورد، عنصر اصلی قدرت ما، ایمان است.

فرمانده کل ارتش ادامه داد: ریشه ایمان در همین محافل، در مساجد، هیئت‌ها و مراسم حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است؛ مراسمی که هر سال در آن گرد هم می‌آییم و «هیهات منا الذله» را مشق می‌کنیم.

وی افزود: ریشه ایمان در اعتکاف است؛ جایی که جوانان عزیز گرد هم می‌آیند، خود را در محضر خدای متعال عرضه می‌کنند، به محاسبه نفس می‌پردازند، پاک می‌شوند و دوره جدیدی از زندگی خود را آغاز می‌کنند. چه‌بسا در همین دوره کوتاه، خیر دنیا و آخرت و عاقبت‌به‌خیری کامل را به دست آورند.

فرمانده کل ارتش در ادامه درباره علت آغاز جنگ اظهار کرد: دشمن دچار خطای محاسباتی شد. مهم است که هم دشمن به این موضوع توجه کند و هم ما آن را با دقت بررسی کنیم. دشمن دست‌کم در سه یا چهار مورد، اشتباه قاطع داشت و نباید این اشتباه‌ها را تکرار کند.

سرلشکر حاتمی با تشریح نخستین خطای محاسباتی دشمن گفت: نخستین اشتباه دشمن این بود که تصور می‌کرد ما در نقطه ضعف قرار داریم. اتفاقاتی در میدان‌های مختلف، در غزه و لبنان رخ داده بود و دشمن تصور می‌کرد جمهوری اسلامی ایران در نقطه ضعف قرار گرفته است.

وی افزود: دشمن همانند صدام گمان می‌کرد نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، آن‌گونه که بیان می‌کنند، در اوج قدرت نیستند.

فرمانده کل ارتش ادامه داد: دشمن درباره مردم عزیز ایران نیز اشتباه کرد. با توجه به فشار‌های متمادی که به این ملت وارد کرده بود و می‌دانست تا چه اندازه در حق آنان جنایت کرده است، تصور می‌کرد مردم خسته شده‌اند؛ بنابراین حمله کرد.

سرلشکر حاتمی با اشاره به شهادت جمعی از مسئولان و مردم در این حملات گفت: امام عزیز ما، فرماندهان عزیز، گروه‌های بزرگی از مردم، بچه‌های عزیز مدرسه میناب و دیگران عزیزان به شهادت رسیدند. اینها برای ما خسارت‌های بزرگی بود و شهادت امام عزیزمان بسیار سخت بود.

منبع: ایسنا