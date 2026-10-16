تیم نساجی مازندران در شهرآورد شمالی هفته سوم لیگ برتر فوتبال امیدهای کشور به مهمانش ملوان بندرانزلی باخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - نساجی مازندران در این بازی که در ورزشگاه شهدای شهرستان سیمرغ برگزار شد با یک گل مغلوب ملوان بندرانزلی شد.

نماینده مازندران پس از کسب یک برد و یک تساوی، اولین شکست فصل را در این بازی خانگی پذیرفت.

علی بیگ علیزاده زننده تنها مسابقه حساس تیم های نساجی مازندران و ملوان بندرانزلی بود.

در پایان مسابقات هفته سوم گروه نخست مسابقات لیگ برتر فوتبال امیدهای کشور، ملوان بندرانزلی با ۹ امتیاز در صدر جدول قرار دارد.

نساجی مازندران هم با ۴ امتیاز و تفاضل گل کمتر از پارس جنوبی جم، جایگاه چهارم را در اختیار دارد.

۹ تیم در گروه‌ سوم رقابت های لیگ برتر فوتبال امیدهای کشور حضور دارند.

برچسب ها: مسابقات ورزشی ، فوتبال
خبرهای مرتبط
مقاوم بر سکوی قهرمانی مسابقات فوتبال زیر ۱۰ سال بابلسر
پیروزی پاسارگاد نور و شاهین آمل در هفته دوم لیگ برتر فوتبال نونهالان کشور
قهرمانی کلبادی‌نژاد گلوگاه و ایفاسرام سرخرود در نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال مازندران
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شکار زوج جاعل در عملیات ویژه آگاهی
معرفی نفرات برتر مسابقات اینلاین اسلالوم آلپاین کشور در بخش پسران 
آخرین اخبار
معرفی نفرات برتر مسابقات اینلاین اسلالوم آلپاین کشور در بخش پسران 
شکار زوج جاعل در عملیات ویژه آگاهی
تأمین پایدار روغن خام و توزیع سراسری در دستور کار
احداث سد سجادرود بابل استارت خورد
فعالیت بیش از هزار واحد صنایع تبدیلی و غذایی در مازندران
اقدام ضربتی برای توقف تغییر کاربری غیر مجاز سه هزار و ۸۰۰ مترمربع از اراضی محمودآباد