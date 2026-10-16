تیم نساجی مازندران در شهرآورد شمالی هفته سوم لیگ برتر فوتبال امیدهای کشور به مهمانش ملوان بندرانزلی باخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - نساجی مازندران در این بازی که در ورزشگاه شهدای شهرستان سیمرغ برگزار شد با یک گل مغلوب ملوان بندرانزلی شد.
نماینده مازندران پس از کسب یک برد و یک تساوی، اولین شکست فصل را در این بازی خانگی پذیرفت.
علی بیگ علیزاده زننده تنها مسابقه حساس تیم های نساجی مازندران و ملوان بندرانزلی بود.
در پایان مسابقات هفته سوم گروه نخست مسابقات لیگ برتر فوتبال امیدهای کشور، ملوان بندرانزلی با ۹ امتیاز در صدر جدول قرار دارد.
نساجی مازندران هم با ۴ امتیاز و تفاضل گل کمتر از پارس جنوبی جم، جایگاه چهارم را در اختیار دارد.
۹ تیم در گروه سوم رقابت های لیگ برتر فوتبال امیدهای کشور حضور دارند.