باشگاه خبرنگاران جوان - تخریب و آتش‌زدن بخش‌هایی از خطوط انتقال آب در شهرستان دشتیاری، تامین آب شرب حدود ۸ هزار نفر در ۲۴ روستا را با اختلال مواجه کرده است؛ اقدامی که زیرساخت‌های آبرسانی مناطق روستایی را هدف قرار داده و دسترسی خانوارها به آب شرب را تحت تاثیر قرار داده است.

شهریار سرابندی، معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: در پی این اقدامات، بخشی از خط انتقال آب عارف‌آباد- نوبندیان تخریب شده و قسمتی از خط آبرسانی روستاهای دلگان‌ها و هلگداری نیز به آتش کشیده شده است.

وی با اشاره به نوع تاسیسات آسیب‌دیده افزود: خطوط پلی‌اتیلن و انشعابی از خط انتقال اصلی فولادی در جریان این اقدامات آسیب دیده‌اند و تخریب این زیرساخت‌ها، جریان آب را در مناطق تحت پوشش با اختلال مواجه کرده است.

سرابندی ادامه داد: آسیب به خطوط انتقال و شبکه‌های آبرسانی، دسترسی خانوارهای روستایی به آب شرب را تحت تاثیر قرار داده و تامین آب مورد نیاز ساکنان این مناطق را با مشکل مواجه کرده است.

معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان با تاکید بر اهمیت حفاظت از تاسیسات آبرسانی گفت: بهای تخریب زیرساخت‌های آب را مردم می‌پردازند؛ مردمی که دسترسی آنان به آب شرب به پایداری همین تاسیسات وابسته است.

وی افزود: آسیب به خطوط آبرسانی، پیش از هر چیز زندگی روزمره خانوارهایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد که برای تامین آب مورد نیاز خود به این شبکه‌ها وابسته‌اند.

تخریب خطوط انتقال آب در دشتیاری در شرایطی رخ داده است که پایداری زیرساخت‌های آبرسانی برای تامین نیازهای اساسی روستاها اهمیت ویژه‌ای دارد و هرگونه آسیب به این تاسیسات می‌تواند زندگی ساکنان مناطق تحت پوشش را با دشواری مواجه کند.

منبع تسنیم