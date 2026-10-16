باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا،در ادامه اظهارات ضد ایرانی خود استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران را منتفی دانست و گفت واشنگتن نیازی به چنین سلاح‌هایی ندارد. وی همچنین تأکید کرد که بمب موسوم به «مادر همه بمب‌ها» هسته‌ای نیست.

ترامپ روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه نیوزمکس، در پاسخ به پرسشی درباره گزارش‌هایی مبنی بر بررسی احتمال استفاده دولتش از این بمب علیه ایران، احتمالاً پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، تصریح کرد که این سلاح از نوع متعارف است.

رئیس‌جمهور آمریکا گفت: «مادر همه بمب‌ها هسته‌ای نیست» و افزود: «این فقط یک بمب فوق‌العاده بزرگ است.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را رد کرد و مدعی شد ایالات متحده نیازی به توسل به چنین تسلیحاتی ندارد.

ترامپ در این باره ادعا کرد: «نه، من از سلاح هسته‌ای استفاده نخواهم کرد. نیازی به این کار نداریم.»

وی در پاسخ به پرسشی درباره اعتمادش به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اظهار داشت: «راستش را بخواهید، به هیچ‌کس اعتماد ندارم.»

ترامپ در ادامه گفت: «به هیچ‌کس اعتماد ندارم. در دنیای سیاست، به هیچ‌کس اعتماد نمی‌کنم.»

منبع: آناتولی