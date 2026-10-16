مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: بازپرس‌ها در محل وقوع حادثه منجر به فوت امام جماعت مسجدی در ساری حضور یافتند و بررسی‌های اولیه برای ارزیابی صحنه انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران روز جمعه در گزارشی به خبرنگاران گفت: حجت‌الاسلام یاسر طاهری امام جماعت مسجد امام حسن عسکری (ع) ساری و از اعضای جامعه روحانیت مرکز مازندران روز گذشته -پنجشنبه- در منزل شخصی خود جان باخت.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران ادامه داد: بر اساس ارزیابی‌های اولیه، این حادثه منجر به فوت با استفاده از سلاح سرد رخ داده است؛ با این حال تاکنون جزئیات قطعی درباره انگیزه قتل احتمالی و هویت عامل یا عاملان اعلام نشده است.

عباسی اظهار کرد: بازپرس‌ها در محل وقوع حادثه حضور یافتند و بررسی‌های اولیه برای ارزیابی صحنه انجام شد.

وی افزود: پس از انتقال پیکر و ارجاع پرونده به پزشکی قانونی، علت و چگونگی وقوع قتل اعلام خواهد شد. اطلاعات تکمیلی درباره جزئیات حادثه و روند رسیدگی قضایی به پرونده پس از اعلام مراجع مسئول منتشر می‌شود.

برچسب ها: قتل ، امام جماعت
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