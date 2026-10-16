دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که ولودیمیر زلنسکی را گزینه مناسبی برای همکاری واشنگتن نمی‌داند.

ترامپ گفت: «زلنسکی فرد مناسبی برای همکاری ما نیست.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین تأیید کرد که از زلنسکی خواسته است حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را متوقف کند.

ترامپ حملات کی‌یف به پالایشگاه‌های روسیه را «مایه شرمساری» خواند

رئیس‌جمهور آمریکا، حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه را «مایه شرمساری» توصیف کرد و گفت این حملات به کل جهان آسیب می‌زند.

ترامپ اظهار داشت: «اگر به من بگویید که زلنسکی دوباره به پالایشگاه‌ها حمله می‌کند، تمام کاری که انجام می‌دهد این است که قیمت جهانی نفت را بالاتر می‌برد. به نظر من، این مایه شرمساری است.»

وی افزود: «وقتی به پالایشگاه‌هایی حمله می‌کنید که در آنها گازوئیل تولید می‌شود؛ سوختی که ما به آن نیاز داریم و جهان نیز به آن نیازمند است، در واقع خدمت خوبی به دنیا نمی‌کنید.»

ترامپ: اوکراین باید انتخابات برگزار کند

ترامپ معتقد است که اوکراین باید انتخابات برگزار کند.

او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی نیوزمکس گفت: «فکر می‌کنم اوکراین به برگزاری انتخابات نیاز دارد.»

وی با اشاره به احتمال حل‌وفصل بحران اوکراین افزود: «صادقانه بگویم، زلنسکی مدت زیادی است که در این سمت حضور دارد و فکر می‌کنم اگر آنها می‌خواهند این مسئله را حل‌وفصل کنند، وقت آن رسیده است که انتخابات برگزار شود.»

منبع: تاس