باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرسول عباسی مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: پرستاری، پیوند دانش و مهارت با همدلی و مسئولیت انسانی است و ارزش آن علاوه بر نتایج درمانی، در کاهش رنج، پیشگیری از خطر، حفظ کرامت و ایجاد اعتماد برای بیماران جلوه می‌کند.

وی تصریح کرد: پرستاران در دشوارترین شرایط نیز همراه، حامی و مدافع بیمار هستند و با تعهد حرفه‌ای خود، نقش مهمی در تداوم خدمات سلامت ایفا می‌کنند.

عباسی با تأکید بر اهمیت توجه به شرایط کاری پرستاران گفت: پرستار پیش از مراقبت از دیگران، حق برخورداری از سلامت، امنیت، آرامش، رشد حرفه‌ای و شرایط شایسته کار دارد و توجه به این حقوق، با کیفیت خدمات سلامت پیوند دارد.

وی افزود: کیفیت مراقبت تنها با بخشنامه و دستورالعمل محقق نمی‌شود، بلکه به دانش، مهارت، منابع کافی و محیطی مناسب برای ارائه خدمات نیاز دارد.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیان کرد: همراهی‌های مسوولان دانشگاه در تداوم خدمت‌رسانی و تقویت روحیه همکاران مؤثر بوده است و امیدواریم با گسترش حمایت‌ها در سطح وزارت بهداشت و نهاد‌های مرتبط، زمینه بهبود هرچه بیشتر شرایط پرستاران فراهم شود.

وی درباره دغدغه‌های معیشتی پرستاران نیز گفت: به‌روز شدن پرداخت اضافه‌کار و کارانه، بخشی از مشکلات را برطرف کرده است، اما فشار معیشتی همچنان ضرورت توجه به ترمیم حقوق و مزایای آنان را نشان می‌دهد.

عباسی افزود: مسائل معیشتی و حرفه‌ای، علاوه بر زندگی شخصی پرستاران، بر کیفیت مراقبت و انگیزه آنان نیز تأثیر می‌گذارد و مدیریت پرستاری با پیگیری مستمر و همکاری مسئولان، برای رفع این دغدغه‌ها تلاش می‌کند.

وی ادامه داد: بهبود پایدار شرایط، نیازمند همراهی جمعی و نگاهی جامع و نظام‌مند به جایگاه پرستاری در نظام سلامت است.