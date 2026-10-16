باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه فایننشال تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دولت آمریکا در حال بررسی امکان کاهش محدودیت‌ها علیه کشتی‌های روسی و ایرانی قرارگرفته در فهرست تحریم‌هاست.

به گفته این منابع، اقدامات پیشنهادی که در دست بررسی قرار دارد، شامل امکان فروش کشتی‌های تحریم‌شده به بهره‌برداران معتبر و لغو محدودیت‌های اعمال‌شده علیه آنهاست؛ اقدامی که به این کشتی‌ها اجازه می‌دهد بدون محدودیت فعالیت کنند.

فایننشال تایمز نوشت کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، اوایل هفته جاری در جریان کنگره جهانی نفت و انرژی که در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، برگزار شد، این موضوع را مطرح کرده است.

این روزنامه به نقل از سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا گزارش داد که در صورت تمایل خریداران معتبر به خرید کشتی‌های قرارگرفته در فهرست تحریم‌ها، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه آماده است درخواست‌های صدور مجوز را بررسی کند و درباره لغو تحریم‌ها به‌صورت موردی تصمیم بگیرد.

فایننشال تایمز به نقل از شرکت مشاوره‌ای «انرژی اَسپکتس» برآورد کرد که در حال حاضر بین ۱۳ تا ۱۹ درصد از ناوگان نفتکش‌های جهان تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند.

با این حال، این گزارش خاطرنشان کرد که چنین اقداماتی لزوماً به کاهش قیمت گازوئیل منجر نخواهد شد؛ زیرا افزایش قیمت این سوخت عمدتاً ناشی از شرایط دشوار خاورمیانه است، نه کمبود کشتی برای حمل‌ونقل سوخت.

خبرگزاری رویترز نیز روز ۱۵ اکتبر به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده بود که ایالات متحده در حال بررسی کاهش تحریم‌ها علیه کشتی‌هایی است که برای انتقال نفت روسیه، ایران و ونزوئلا مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

منبع: تاس