شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری از کمبود امکانات رفاهی و فضای آموزشی در دانشگاه میبد ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دانشجویان پس از یک دوره آموزشی و تلاش‌های بسیار در دانشگاه‌ها و رشته مورد علاقه خود پذیرفته و راهی دانشگاه می‌شوند تا آینده شغلی و تحصیلی خود را بسازند، چرا که آنها آینده ساز این مرز و بوم هستند. به همین منظور فراهم ساختن خدمات رفاهی و امکانات دانشجویی برای آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. اما در این بین برخی از دانشگاه‌ها از خدمات رفاهی و فضای دانشجویی مناسبی برخوردار نیستند و این موضوع موجب نارضایتی دانشجویان شده است.

به گفته شهروندخبرنگار ما دانشجویان دانشگاه میبد از خدمات امکانات رفاهی و فضای دانشجویی مانند کیفیت نامناسب غذا و امکانات رفاهی مناسبی برخوردار نیست.

وی با ارسال تصاویری خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب و سلامت باشید. من به‌عنوان یکی از دانشجویان دانشگاه میبد و از طرف دانشجویانی که با این مشکلات مواجه هستند، مزاحمتون شدم تا چند تصویر از وضعیت کیفیت غذای دانشگاه و امکانات آن برای شما ارسال کنم. متأسفانه شرایط دانشگاه از نظر امکانات رفاهی و فضای دانشجویی واقعاً نامناسب است؛ بطوری که حتی حداقل امکانات لازم برای دانشجویان هم به درستی فراهم نیست. از طرفی، کیفیت غذا‌های دانشگاه هم نسبت به گذشته به‌شدت افت کرده و این موضوع را می‌توانید در تصاویر ارسالی، مشاهده کنید. دانشگاه باید محیطی برای رشد، نشاط و پیشرفت دانشجویان باشد، اما متأسفانه فضای فعلی دانشگاه ما از نشاط دانشجویی فاصله زیادی دارد و مشکلات موجود هم روزبه‌روز بیشتر احساس می‌شوند. از شما و تیم خوبتون خواهش می‌کنم اگر امکانش هست، این موضوع را پیگیری کنید و برای بررسی مستقیم شرایط، به دانشگاه ما تشریف بیارید؛ اگر هم حضور فیزیکی مقدور نیست، از طریق گفت‌وگوی آنلاین یا هر روش مؤثر دیگری صدای دانشجویان را بشنوید و این مسائل را به مسئولان مربوطه منتقل کنید. هدف ما صرفاً اعتراض نیست؛ ما می‌خواهیم شرایطی فراهم شود که دانشجویان از حداقل امکانات رفاهی، غذای باکیفیت و محیطی شایسته برای تحصیل برخوردار شوند. ممنون می‌شوم اگر صدای ما دانشجویان باشید و برای پیگیری این مشکلات قدمی بردارید. از وقتی که قرار دادید و توجهی که به مسائل دانشجویان دارید، صمیمانه سپاسگزارم.

منبع: شهروندخبرنگار - یزد

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